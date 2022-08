Alles zum FCB-Spiel gegen Lugano – Dreimal an die Torumrandung ist so wenig wert wie Croci-Tortis Lob Der FC Basel verliert eine Partie, die er 89 Minuten lang dominiert, mit 0:2. Alex Frei versucht einiges – aber mit guten Chancen allein geht der Ball halt auch nicht ins Tor. Oliver Gut

Egal, wie und von wo es die Basler in 24 Anläufen versuchen (hier Darian Males): Das Lugano-Tor bleibt vernagelt. Foto: Patrick Straub (Keystone).

Vor dem Spiel

Zunächst einmal beginnt der Nachmittag mit einem freudigen Ereignis: Teambetreuer Gustav Nussbaumer, der in der Nationalmannschaftspause Adieu sagt, wird bei letzter Heimspielgelegenheit in der Super League für seine 54 Jahre in rotblauen Diensten geehrt. Er erhält zwei Saisonkarten auf Lebzeit, und im Stadion wird eine spezielle Wechseltafel in die Höhe gehalten, auf der sein Anfangs- (’68) und Schlussjahr (’22) beim FCB festgehalten ist.

FCB-Trainer Alex Frei nimmt im Vergleich zu den 120 Minuten gegen Bröndby jene Änderungen in seiner Startaufstellung vor, die man erwarten durfte: Es werden fünf neue Spieler in der Startelf rotiert. Änderungen ergeben sich primär in der Mittelachse. Dies, weil Pelmard für Comas in die Innenverteidigung beordert wird, während Katterbach anstelle des Franzosen die linke Seite bekleidet – und weil Xhaka und Diouf auf der doppelt besetzten Sechser-Position agieren. Neu sind ausserdem Lopez als Rechtsverteidiger und Ltaief als linker Flügel.

Von jenen Spielern, die am Donnerstag angeschlagen ausgewechselt wurden, ist Amdouni der einzige, der von Beginn an spielt. Was Alex Frei dafür erhält, ist eine klar namhaftere Ersatzbank als in den Partien zuvor: Dort nehmen nämlich Frei, Burger, Comas, Lang und Millar Platz – der FCB hat also tatsächlich keine Verletzten aus dem Bröndby-Spiel zu beklagen.

Unverändert bleibt das System: Der FC Basel agiert im 4-2-3-1, während Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti ein 4-1-4-1 mit Doumbia als Sechser und Celar als Stossstürmer wählt.

Der schönste Moment des Nachmittags findet vor der Partie statt: Gusti Nussbaumer wird für 54 Jahre in Diensten von Rotblau geehrt – in der Nationalmannschaftspause legt die Clublegende der etwas anderen Art ihr Amt als Teamchef nieder. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Die erste Hälfte

Wer aufgrund der gelassenen Körner vom Donnerstag und aufgrund der Veränderungen erwartet hat, dass sich der FCB schwertun wird, sieht sich bald getäuscht. Unterstützt von aktiven Aussenverteidigern und einem Diouf, der in der Tendenz offensiver agiert als Nebenmann Xhaka, tauchen die Basler regelmässig gefährlich im gegnerischen Strafraum auf.

Wie schon so oft, so wirkt es auch dieses Mal so, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Basler für ihren Aufwand belohnen. Zumal Lugano ziemlich harmlos agiert: Während der FCB durch Ndoye (22.) und Zekiri (35.) die besten von einem halben Dutzend guter Chancen vergibt, werden genau zwei Abschlüsse des Gegners als potenziell bedrohlich wahrgenommen – beide Male kommt der Ball dabei nicht aufs Tor.

Die zweite Hälfte

Die Basler nähern sich nach der Pause weiter dem Torerfolg, indem Ltaief den Pfosten trifft und man die Kadenz durch einen Dreierwechsel erhöht: Frei, Millar und Burger kommen für Xhaka, Ndoye und Zekiri. Amdouni spielt nun bis zu seiner Auswechslung Stossstürmer, insgesamt agiert der FCB in einem offensiveren 4-1-4-1 mit Burger und Diouf als Doppel-Achter und Frei als alleinigem Sechser. Was folgt, sind weitere gute Gelegenheiten – inklusive zweier Lattentreffer durch Diouf (73.) und Males (82.), der kurz zuvor für Amdouni eingewechselt worden ist.

Auf der Gegenseite steht inzwischen immerhin ein guter Mahou-Distanzschuss, den Hitz pariert. Doch dabei bleibts nicht ganz: In der 90. verliert Ltaief den Ball, als die Basler bereits verzweifelt mit der Brechstange in Form des eingewechselten, turmhohen Szalai anrennen – und kontern die Tessiner mustergültig, wobei Babic das rotblaue Schicksal mit seinem Treffer besiegelt. Dass danach auch noch Mahmoud einen weiteren Konter per Distanzschuss nutzt, interessiert nur noch statistisch.

Die eiskalte Dusche prasselt in der 90. Minute über den FC Basel herein, als Boris Babic einen der ganz wenigen Lugano-Konter nutzt. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Der Knackpunkt

Man kommt spontan nicht umhin, Ltaiefs Ballverlust zu nennen, der zum Konter und zum 0:1 führt. Denn ohne diesen würden die Basler wohl zumindest einen Punkt holen – und wer weiss, ob in der Nachspielzeit nicht doch noch ein rotblauer Treffer gefallen wäre? Aber was bei drei Schüssen an die gegnerische Torumrandung sowie 24 zu 10 Abschlüssen auch nicht unerwähnt bleiben darf, sind abermals die generelle, fehlende Basler Kaltblütigkeit und Präzision auf den letzten Metern.

Die Unparteiischen

Schiedsrichter Alessandro Dudic und seine Assistenten machen einen guten Job. Am auffälligsten ist dies bei einer Szene in der ersten Halbzeit, als Ltaief im Strafraum den Abschluss sucht und fällt: Der Ref pfeift nicht – und behält damit recht, hat der Lugano-Verteidiger dem Basler doch tatsächlich zuerst den Ball weggespitzelt, bevor Ltaief ihm ins Bein schlägt.

Der O-Ton

Der gegnerische Trainer Mattia Croci-Torti gibt sich nach der Partie beeindruckt – und zwar vom Gegner: «Wir haben gelitten, und wir haben Glück gehabt. Basel war dominant – und ich gratuliere dem FCB für das, was er da auf dem Platz gezeigt hat.» Allein: Kaufen kann sich der FCB davon nach dieser 0:2-Niederlage auch nichts.

Die Folge

Für den FC Basel ist es im vierten Spiel die erste Meisterschaftsniederlage. Und weil er auch zuvor noch keinen Vollerfolg erringen konnte, zeichnet die Tabelle ein ziemlich ernüchterndes Bild: Der FC Basel liegt nur auf Platz 8 – und bereits acht Punkte hinter dem Leader BSC Young Boys, der allerdings eine Partie mehr absolviert hat.

Daran wird sich so schnell nichts ändern. Denn zwischen den beiden Millionenspielen in den Conference-League-Playoffs am nächsten und übernächsten Donnerstag liegt ein Wochenende im Schweizer Cup, mit der Partie gegen Allschwil. In der Super League geht es erst in zwei Wochen weiter – und man ist versucht zu schreiben: mit dem Krisengipfel, wenn der FCB beim letztplatzierten Meister FC Zürich antritt.

