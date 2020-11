Stadtjäger – Dreierlei Geflügel: Gans, Ente, Rebhuhn Drei Häuser am Spalenberg, die vor Jahren noch klar voneinander unterschieden werden konnten, sind heute zu einem geworden. Dominik Heitz

Das in hochgotischer Heraldik gestaltete Wappen der Familie zer Gens am Spalenberg 2: Der Hausname «Zur Gans» leitet sich vom Familiennamen ab. Foto: Dominik Heitz

Vor Jahrhunderten standen am Fusse des Spalenbergs noch drei deutlich voneinander unterscheidbare Häuser. Das eine links hiess «Zur Ente», das andere in der Mitte «Zur Gans» und das dritte rechts «Zum Rebhuhn». Heute aber sind ihre Namen verschwunden; sie firmieren allesamt unter einer einzigen Nummer: der Hausnummer 2.

Dass die drei Häuser quasi in einem aufgegangen sind, sieht man ihnen auch an. Denn im Jahr 1911 liess die Firma Preiswerk Söhne durch die Architekten La Roche, Stähelin & Co. nicht nur das Innere der drei Häuser miteinander verbinden, sondern setzte auch bei der Fassade ein einheitliches Zeichen: Im Parterre sind alle drei Liegenschaften durch eine Sandsteinarkade zusammengefasst. Einzig das niedrigere Haus zur Ente mit seinen leicht versetzten Stockwerken tanzt etwas aus der Reihe. Beim Haus zur Gans mit dem integrierten «Rebhuhn» aber muss man ganz genau hinschauen, um den leichten Knick in der Fassade als Trennungsmerkmal der ursprünglich zwei Liegenschaften zu erkennen.