Schweizer Gegner in Nations League – Ukrainisches Nationalteam muss in Quarantäne – Spiel vor Absage Der Luzerner Kantonsarzt schickt fast die ganze Nationalmannschaft der Ukraine in Quarantäne. Nun muss die Uefa über eine mögliche Absage des Spiels gegen die Schweiz entscheiden.

Einer der drei neuen Infizierten: Ruslan Malinowski stand gegen Deutschland noch auf dem Platz. Foto: Maja Hitij (Getty Images)

In Luzern steht am Dienstagabend ein Spiel gegen den Abstieg an, die Schweiz gegen die Ukraine, der Sieger bleibt in der Liga A der Nations League. Doch ob dieses Spiel überhaupt angepfiffen wird, ist mehr denn je unsicher. Der Luzerner Kantonsarzt hat am Morgen das ukrainische Team in Quarantäne geschickt.

«In der Delegation haben sich in vier Tagen neun Personen angesteckt», sagt Kantonsarzt Roger Harstall. Bei einer solch unkontrollierten Ausbreitung sei das Risiko von weiteren, noch nicht entdeckten positiven Tests zu hoch. Das heisst, andere Spieler könnten das Virus ebenfalls bereits im Körper haben, doch die Tests zeigen im frühen Stadium noch nichts an.

Deshalb hatte Harstall aus epidemiologischer Sicht keine Wahl und verordnete für die über 40-köpfige ukrainische Delegation Quarantäne. Nur die beiden Spieler Junior Moraes und Sergej Kriwtsow, die offenbar in ihrem Club Schachtar Donezk schon einmal eine Infektion durchgemacht hatten, dürfen sich noch frei bewegen.

Die positiven Tests bei den Ukraine-Spielern Infos einblenden Am Freitag: Andrej Jarmolenko, Viktor Tsiganko, Viktor Kowalenko, Sergej Sidortschuk. Am Montag: Jewgeni Makarenko, Eduard Sobol, Dimitri Risnyk.

Am Dienstag: Junior Moraes*, Sergej Kriwtsow*, Ruslan Malinowski

*Moraes und Kriwtsow haben sich offenbar beide bei Schachtar schon einmal infiziert.

«Die Quarantäneanordnung ist auch zum Schutz des Gegners», sagt Harstall. Der Gegner. Der wäre am Dienstagabend die Schweizer Nationalmannschaft in der Nations League, wo die beiden Teams gegen den Abstieg aus der Liga A spielen sollten. Doch dass dieses Spiel am Dienstagabend stattfindet, ist nun quasi unmöglich. Die Ukraine hat praktisch keine Spieler mehr zu Verfügung.

Nun ist die Uefa am Ball und muss über eine mögliche Spielabsage und deren Konsequenzen entscheiden. Eine Alternative würde noch eine Spielverschiebung darstellen: Beispielsweise könnte die Partie erst am Mittwoch angepfiffen werden, und die Ukrainer könnten stattdessen mit ihrer U-21-Auswahl, die am Dienstagabend eigentlich aber schon zu Hause gegen Nordirland in der EM-Quali spielt, antreten. Das würde aber zu einer Wettbewerbsverzerrung führen.

Die Uefa steht deshalb vor einem schwierigen Entscheid. Sie muss sich dabei auf folgende Richtlinien stützen:

Ist ein Nationalverband nicht in der Lage, eine Mannschaft mit der Mindestanzahl an Spielern (13, einschliesslich mindestens einem/einer Torhütern) aufzustellen, wird die Partie wenn möglich an einem von der Uefa-Administration festgelegten Termin neu angesetzt; die Uefa-Administration ist ausserdem befugt, diese an einem Spielort in einem neutralen Land (auf dem Gebiet eines Uefa-Mitgliedsverbands) anzusetzen, sollte sie dies für notwendig erachten.

Kann eine Partie nicht neu angesetzt werden, trifft die Uefa-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer eine Entscheidung in dieser Angelegenheit. Die Kammer verhängt gegen den Nationalverband, der dafür verantwortlich ist, dass die Partie nicht bzw. nicht vollständig ausgetragen werden kann, eine Forfait-Niederlage.

Kommt die Kammer aber zur Schlussfolgerung, dass beide bzw. keine der Mannschaften dafür verantwortlich sind/ist, dass die Partie nicht bzw. nicht vollständig ausgetragen werden kann, kann keine Forfait-Niederlage verhängt werden. In diesem Fall wird die Uefa-Administration das Ergebnis der Partie per Los entscheiden (d.h. Sieg 1:0, Niederlage 0:1 oder Unentschieden 0:0).

dpa/Marcel Rohner/lai