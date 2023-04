Alles zum FCB-Spiel gegen YB – Heiko Vogel zeigt sich unzufrieden – und dennoch beeindruckt Nach frühem Rückstand gelingt es den Baslern dank einer guten zweiten Halbzeit, gegen YB einen Punkt zu gewinnen. Einziger Basler Torschütze ist abermals Zeki Amdouni. Linus Schauffert

Startelfdebütant Emmanuel Essiam (links) im Zweikampf mit Fabian Rieder. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Vor dem Spiel

Die Stimmung vor diesem Spiel ist vieles – aber gewöhnlich ist sie nicht. Da läuft das Heimteam vor dem Spiel gegen YB ins Joggeli ein, und alles, was man hört, sind ein paar Klatscher und einige «Hopp FCB»-Rufe. Und auch als die Gäste in Gelb den Rasen betreten, bleiben die Buhrufe grösstenteils aus. Die beiden Fankurven befinden sich derweil ausserhalb des Stadions – auf gegenüberliegenden Seiten. Sie wurden aufgrund der Vorkommnisse nach dem Cup-Halbfinal vom Spiel ausgeschlossen. Um ein Zeichen gegen die ausgesprochene Kollektivstrafe zu setzen, sehen sich die Basler Fans das Spiel auf Bildschirmen hinter der Muttenzerkurve an. Und die Berner Fans hinter dem Gästesektor.

Noch ungewöhnlicher wird das Bild mit einem Blick auf die Startformation – respektive die Ersatzbank der Basler: Im Tor steht Salvi, weil Marwin Hitz krank ist. Emmanuel Essiam kommt zu seinem Startelfdebüt in der Liga. Und Zeki Amdouni sitzt vorerst auf der Bank. Vogel wechselt im Vergleich zum Nizza-Spiel auf sechs Positionen. Bevor die Partie starten kann, erhebt sich das Joggeli noch zu einer Schweigeminute für den am Ostersonntag verstorbenen ehemaligen FCB-Spieler Roberto Frigerio.

Die erste Hälfte

Schon nach wenigen Minuten wird klar, dass dieses Spiel gegen YB das erwartete Stück Arbeit wird. Die Gäste starten druckvoll: Zweimal ist es Fassnacht, der erst über das Tor köpfelt (2.) und dann an Salvi scheitert (3.). Dann bringt Nsame die Gäste bereits in der 8. Minute in Führung. Bezeichnend für die Startphase ist auch, dass der erste FCB-Abschluss in der 11. Minute einem Freistoss-Versuch von Xhaka aus 30 Metern entspringt und YB-Goalie Racioppi keine Probleme bereitet.

Je länger die Partie dauert, desto eher findet sich das Heimteam zurecht. In Person von Zeqiri (14.), Augustin (33.) und Xhaka (43.) kommt der FCB vor der Pause zu einigen Chancen. So ist die Statistik zum Pausenpfiff ausgeglichen: Der FCB hat 51 Prozent Ballbesitz – nur in puncto Toren steht er den Gästen noch nach.

Die zweite Hälfte

In der Pause wechselt Vogel dreimal: Amdouni, Diouf und Ndoye kommen für Zeqiri, Males und Kade. Jedoch vollzieht der FCB-Trainer diese Wechsel nicht etwa aufgrund von Unzufriedenheit, wie er nach dem Spiel erklärt. Viel eher sind sie dem straffen Programm geschuldet und waren sie bereits vor dem Anpfiff so abgesprochen.

Tatsächlich können die Basler zu Beginn der zweiten Halbzeit den Aufwärtstrend aus der ersten bestätigen. Sie übernehmen über weite Strecken die Kontrolle über das Spiel, YB kommt kaum mehr zu Chancen – die Basler dafür umso mehr. In der 68. ist es dann Amdouni, der nach einer Flanke von Lopez per Kopf den Ausgleich erzielt.

Danach wird die Partie wieder etwas ausgeglichener – beide Teams kommen zu Chancen. Es bringen aber weder die Einwechslungen von Burger und Fink auf Basler Seite noch diejenigen von Itten, Imeri und Monteiro auf Berner Seite das Spiel zum Kippen. Und so trennen sich Basel und YB 1:1 unentschieden.

Der Knackpunkt

Soll man den Knackpunkt nun allen dreien zuschreiben, die zur Pause eingewechselt werden, oder lediglich demjenigen, der den Ausgleich erzielt? Es bleibe dahingestellt. Wichtig ist aus Basler Sicht, dass Rotblau eine zweite Halbzeit spielt, wie sie wohl nicht viele erwartet haben: Liga-Dominator YB tritt auf einmal gar nicht mehr so dominant auf. Und das ist nicht etwa selbst verschuldet. Vielmehr ist es der FC Basel, der zeigt, dass er zumindest zeitweise mit dem zukünftigen Meister mithalten kann.

Warum das so ist, kann man nach dem Spiel in mehrere Richtungen auslegen: Die Basler sagen, dass der FCB stärker und aktiver geworden ist. Und Christian Fassnacht findet, dass die Leistung eher damit zu tun hat, dass die Berner nach der Pause nachgelassen haben.

Die Unparteiischen

Fedayi San und sein Team haben für ein Spiel zwischen Basel und YB einen verhältnismässig ruhigen Nachmittag und machen dementsprechend einen souveränen Job. Der VAR muss nicht eingreifen, und jede der vier verteilten Gelben Karten geht in Ordnung. Einzig in der 71. hätte man noch eine weitere Gelbe an die Adresse von Itten verteilen können. Denn der YB-Stürmer steht FCB-Captain Xhaka auf den Fuss und trifft ihn in der gleichen Bewegung mit der Hand im Gesicht.

Der O-Ton

Heiko Vogel zeigt sich nach der Partie unzufrieden und beeindruckt zugleich. Unzufrieden, weil: «Aus meiner Sicht sind zwei Punkte zu wenig. Wir hatten das Spiel über weite Strecken sehr gut im Griff.» Und beeindruckt war der Basler Trainer ob der Energie, die seine Spieler trotz den vielen Pflichtspielen auf den Rasen zu bringen vermögen: «Ich muss mich vor meiner Mannschaft immer wieder verbeugen. Ich weiss nicht, woher sie die Kraft und die Mentalität hernehmen, um das alles hier zu reissen.»

Die Folge

Im Hinblick auf die Tabelle hat sich aus Basler Sicht wenig getan. Servette, das den angestrebten zweiten Rang belegt, spielte am Samstag ebenfalls unentschieden und ist nach wie vor fünf Punkte vor dem FCB platziert. Dazwischen sind Luzern, Lugano und St. Gallen. Am Mittwoch reisen die Basler fürs Rückspiel im Viertelfinal in der Conference League nach Nizza. Dank dem 2:2 aus dem Hinspiel hat das Team von Heiko Vogel dort intakte Chancen auf ein Weiterkommen. Favorit ist dennoch Nizza.

Mehr zum Spiel gegen YB Abo Die FCB-Spieler in der Einzelkritik Amdouni trifft schon wieder, Salvi und Essiam erhalten ein Sonderlob

Fehler gefunden?Jetzt melden.