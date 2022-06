«Mit der Hilfe der Mutter Gottes» – Drei Ukrainerinnen kehren aus Basel in ihre Heimat zurück. Olha und ihre Töchter sind vor drei Monaten in die Schweiz geflüchtet. Doch das Heimweh und die Sorge, daheim alles zu verlieren, sind grösser als die Angst vor Bomben. Nina Jecker

Olha mit ihrer älteren Tochter wenige Tage vor der Heimreise nach Lwiw im Westen der Ukraine. Foto: Lucia Hunziker

Olha und ihre 17-jährige Tochter Solomiia sitzen am Küchentisch in einer Wohnung an der Missionsstrasse in Basel und servieren Tee und Kuchen – ukrainische Gastfreundschaft. Seit ihrer Flucht aus der Ukraine vor rund drei Monaten leben sie hier. Die Kirche Spalen hat ihnen die Unterkunft, die sie mit einer anderen Familie teilen, zur Verfügung gestellt. Unterstützt werden sie dabei von Roland Widmer aus Reinach als privatem Gastgeber.