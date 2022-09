Schiffsunglück auf Galapagos – Drei Tote – auch Schweizer Touristen an Bord In der Nacht zum Sonntag hat ein Boot auf den Galapagos-Inseln Schiffbruch erlitten. 37 Menschen wurden gerettet, vier werden vermisst. Vom Schweizer Aussendepartement EDA liegt noch keine Stellungnahme vor. UPDATE FOLGT

Menschen versammeln sich im Hafen von Puerto Ayora auf der Insel Santa Cruz auf den Galapagos-Inseln, nachdem ein Boot mit Touristen gesunken ist, am 25. September 2022. Foto: Carlos Villalba (AFP)

Vor den Galapagos-Inseln in Ecuador ist ein Boot mit 37 Menschen an Bord, darunter laut einem Medienbericht auch Schweizer, gesunken. Drei Menschen kamen dabei laut offiziellen Angaben ums Leben, vier weitere wurden vermisst.

«Nach vorläufigen Angaben wurden drei Personen für tot erklärt, 30 gerettet, vier vermisst», erklärte teilte der örtliche Zivilschutz in einer Erklärung mit.

Unter den Toten seien auch zwei Ausländer, berichtete Angel Yanez, der Bürgermeister der Insel Santa Cruz, einer der Inseln des Archipels. Santa Cruz ist ein Nationalpark, der zum Weltkulturerbe gehört und ein berühmtes Schutzgebiet für Meerestiere im Pazifik, fast tausend Kilometer von der Küste Ecuadors entfernt.

An Bord des Schiffes befanden sich 37 Personen, darunter mindestens 14 ausländische Passagiere aus Israel, Deutschland, Spanien, den USA und der Schweiz, wie eine örtliche offizielle Quelle, die anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Vom Schweizer Aussendepartement EDA lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Das Nachrichtenportal latina-press zitiert einen Gerettenen. Mitten auf der Überfahrt habe es eine Panne gegeben. Die Menschen seien verzweifelt gewesen, eine Frau sei in Panik geraten und der Durchgang blockiert gewesen, berichtete er.

Das Schiff befand sich auf dem Weg zwischen den Inseln Isabela und Santa Cruz, wie der Zivilschutz mitteilte. Das «Küstenschiff mit dem Namen Angy war in Seenot und am Sinken», fügte der Zivilschutz an. Angaben zur Ursache des Unfalls lagen nicht vor.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.