Nicht alle Mailprogramme sind gleichermassen gut ausgerüstet, um E-Mails lokal zu archivieren. Bei Mozilla Thunderbird, einem weitverbreiteten Mailprogramm aus der Open-Source-Welt, ist diese Funktion zentral.

Bei Thunderbird finden Sie in der «Ordner»-Liste für jedes Ihrer Mailkonten einen eigenen Eintrag. Diese Ordner werden normalerweise mit der Cloud synchronisiert und sind auch via Internet zugänglich. Zusätzlich gibt es den Ordner «Lokale Ablage»: In diesem befinden sich Nachrichten, die nur auf Ihrem Computer vorhanden sind.

Um Nachrichten aus der Cloud zu entfernen, ziehen Sie sie einfach per Maus in die lokale Ablage: Das löscht sie am Ursprungsort, hält sie aber in Thunderbird weiter vor.

Sie können für diesen Zweck auch die Archiv-Funktion verwenden. Wählen Sie die Nachrichten aus und betätigen Sie bei Thunderbird den Befehl «Nachricht > Archivieren» oder drücken Sie die Taste «a». Normalerweise kommt bei Thunderbird ein Archiv-Ordner zum Einsatz, der online gespeichert ist. Das können Sie aber ändern: Klicken Sie auf «Extras > Konten-Einstellungen», wählen Sie in der Liste links das fragliche Konto und darunter die Option «Kopien & Ordner» aus und geben Sie im Abschnitt «Nachrichtenarchiv» einen Ordner an, der im Ast «Lokale Ordner» gespeichert ist. (schü)