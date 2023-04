Nach Einbruch in Einfamilienhaus – Drei Tatverdächtige verunfallen bei Fluchtversuch in Laufen Drei junge Personen wollten vor der Polizei fliehen – doch das ging gründlich schief. Andrea Schuhmacher

Die Baselbieter Polizei konnte drei mutmassliche Einbrecher festnehmen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es war Ende März, als die Polizei Basel-Landschaft die Meldung erhielt: In ein Einfamilienhaus am Brunnenweg in Laufen ist soeben eingebrochen worden. Mehrere Patrouillen rücken aus, gemäss einer Medienmitteilung der Polizei sind sie «innert kürzester Zeit» vor Ort. Sie suchen die Umgebung ab und bemerken dabei ein verdächtiges Fahrzeug auf der Zwingenstrasse bei Brislach.

Doch beim Versuch, das Fahrzeug zu kontrollieren, ergreifen die Tatverdächtigen die Flucht. Weit kommen die mutmasslichen Einbrecher allerdings nicht. Denn beim Fluchtversuch bauen sie einen Verkehrsunfall mit einem unbeteiligten Auto. Zwei von ihnen – die beiden Frauen – können in der Folge von der Polizei festgenommen werden. Eine dritte Person versucht noch, zu Fuss zu flüchten. Der Mann kann aber kurze Zeit später in der Nähe des Unfallorts festgenommen werden, so die Polizei weiter.

Teil einer grösseren Gruppe?

Gegen die zwei Frauen (16 und 25 Jahre alt) und den Mann (19) haben die Staatsanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft entsprechende Verfahren eröffnet. Die mutmasslichen Täter wurden in Haft genommen.

Dass die Öffentlichkeit erst rund einen Monat später über diesen Vorfall informiert wird, habe ermittlungstechnische Ursachen, sagt Polizei-Mediensprecher Roland Walter auf Anfrage. Man habe den Verdacht gehabt, dass die drei zu einer grösseren Gruppe gehörten und wollte allfällige weitere Tatverdächtige nicht «warnen». Dieser Verdacht hat sich jedoch nicht erhärtet.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.