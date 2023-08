Streetfood-Festival – Drei Tage Marktatmosphäre am Basler Messegelände Exotische Köstlichkeiten aus nah und fern gibt es dieses Wochenende auf dem Messegelände zu entdecken. Dorothea Gängel

Das letztjährige Streetfood-Festival begeisterte Tausende mit seinen bekannten und unbekannten Köstlichkeiten. Foto: zvg

Am Freitag ist es wieder so weit: Die Streetfood-Festival-Tour macht für drei Tage beim Basler Messegelände halt. Seit acht Jahren gibt es dieses Genussfestival, einen Treffpunkt von Essenskulturen aus aller Welt, bereits. Nach sieben Touren, 91 Festivals und rund 2,2 Millionen Besuchenden hat der Event in den grossen Schweizer Städten einen festen Platz in den Agenden derer, die gern Neues (aus)probieren.

In gemütlicher Marktatmosphäre mit rund 50 Ständen lässt sich so manch exotische Köstlichkeit entdecken. Zum Glück gibt es diese auch in kleinen Probierportionen, so muss die Reise nicht gleich nach dem ersten Stand enden. Der kostenlose Eintritt und das Kinderland machen das Festival zum Anlass für jede Altersgruppe.

Klaus Fetscher gart seinen Flammlachs über Buchenholz. Foto: zvg

Zwei Jahre hat Klaus Fetscher ausgesetzt, diesmal ist er wieder dabei. Mit seinem Flammlachs zählt er zu einer der Attraktionen an der Schlemmermeile – optisch und kulinarisch. Der Lachs stammt – je nach Angebot – frisch aus Schottland, Finnland oder Norwegen und wird vor Ort über Buchenholz gegart. Angerichtet wird er entweder als Burger, mit Rosmarinkartoffeln und frischem Salat oder als Poké Bowl mit frischen Früchten und Gemüse.

Niederländische Poffertjes gehören zum süssen Angebot am Streetfood-Festival. Foto: Dominik Plüss

Zu den weiteren Spezialitäten gehören Lahmacun (türkische Pizza), Dim Sum aus China, Erdnusseintopf aus Afrika sowie Poffertjes, eine Gebäckspezialität aus den Niederlanden. Neben einer Vielzahl an unkonventionellen Speisen gehören auch verschiedene Themenbars wie Apéro-, Cocktail-, Wein-, Beer- & Premium-Gin-Tasting zum Angebot. Bunte Lichterketten, quirlige Strassenkünstler, Musiker sowie genügend Sitzplätze – auch bei schlechten Wetter – machen den Event zum Happening.

Wie in der letzten Saison engagiert sich das Streetfood-Festival zusammen mit JCI #nofoodwaste dafür, dass möglichst wenig Lebensmittel verschwendet werden. Im letzten Jahr wurden Lebensmittel, die von den Anbietern noch nicht verarbeitet wurden, eingesammelt und an die Basler Institution Soup & Chill übergeben. Zudem werden biogene Speiseabfälle gesammelt, aus denen in einer der 37 Biogasanlagen in der Schweiz erneuerbare Energie gewonnen und direkt ins Gasnetz eingespeist wird.

