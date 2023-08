Drei Tage Kultur – Fünf Tipps zu den Basler Kunsttagen Performances, Ausstellungen, Partys: Mehr als 150 Anlässe stehen an den Kunsttagen Basel auf dem Programm. Die BaZ stellt ihre Favoriten vor. Mélanie Honegger

An der «Kunsttage Basel Night» am Samstagabend gibt es Performances, DJs und Drinks im kHaus. Foto: zvg/Flavia Schaub

Mehr als 150 Ausstellungen und Veranstaltungen an 62 verschiedenen Orten: Die Kunsttage Basel bieten in ihrer diesjährigen Ausgabe einmal mehr ein dichtes Programm. Vergangene Woche stellten die Verantwortlichen die Highlights vor. Die Ansage war klar: «Wir wollen die Leute abholen, die der Kultur normalerweise fernbleiben», sagte Galerist Carlo Knöll vom Organisationskomitee.

Der Anlass, der dieses Jahr vom 25. bis zum 27. August stattfindet, soll die Kunst sichtbar machen, die in Basel ohnehin vorhanden ist. Etliche Museen und Galerien nutzen den Event, um neue Ausstellungen zu eröffnen. Die BaZ stellt ihre Favoriten vor.

Nebelwelten im Reservoir

Schummrig: Die Installation «Dämmerung» dürfte für Schaudern sorgen – nicht nur aufgrund der niedrigen Temperaturen im alten Wasserreservoir. Foto: zvg

Im alten Wasserreservoir auf dem Bruderholz entführt eine Licht-Klang-Installation in eine neblige Unterwelt. Das Duo Diplom Schneller, bestehend aus der Baslerin Ayesha Schnell und der Zürcherin Stephanie Müller, schafft inmitten von Säulen, Torbögen und düsteren Gängen eine Klanglandschaft. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Installation und Performance, inklusive Alphornklängen und Gesang. An einem heissen Sommertag dürfte der Anlass die nötige Abkühlung bieten: Für die 12 Grad im Untergrund ist ein Pullover nicht verkehrt. Geschlossenes Schuhwerk und Vorabreservation sind zwingend.

Ein Klassiker der Verpackungskunst

Legendär: Die «Wrapped Trees» von Christo und Jeanne-Claude. Foto: Christian Volz

Einer der Höhepunkte der diesjährigen Kunsttage ist die neue Schau in der Galerie Gagosian, die dafür in den Archiven gewühlt hat und einen der spektakulärsten Kulturmomente in der Region neu aufleben lässt: Vor 25 Jahren hüllten Verpackungskünstler Christo und Jeanne-Claude 170 Bäume bei der Fondation Beyeler in Polyestertücher. Bis heute strahlen die Fotos von einst eine faszinierende Mystik aus. Wer damals nicht dabei sein konnte, kann den Zauber nun endlich auch erleben.

Psychedelische Körperwelten im Kleinbasel

Verspielt: Die bunten Spiegelbilder von Yummy Industries. Foto: zvg

Sie erinnert an optische Illusionen: Die Kunst, die ab Samstag in der Galerie Guillaume Daeppen zu sehen ist, überfordert den Blick. In der Ausstellung «Body’s Electrics» zeigt das Basler Kollektiv von Yummy Industries verspiegelte Körperwelten. Die Comic-haften Bilder, die eine der Co-Gründerinnen am Computer zeichnet, sind wahre Hingucker. Die Galerie präsentiert mehrere Kunstdrucke und vierzig digitale Werke in einer Multimediashow.

Pop-Art von Ulrike Ottinger

Bunt: Ulrike Ottingers «Schulmädchen» aus dem Jahr 1966. Foto: zvg/Contemporary Fine Arts/Matthias Kolb

Wenn ein Anlass nicht auf dieser Liste fehlen darf, dann jener in der Galerie Contemporary Fine Arts. Dies gleich aus zwei Gründen: Erstens ist die renommierte Berliner Galerie erst seit kurzem in Basel am Totengässlein ansässig, zweitens wartet sie für die Kunsttage Basel mit einer Ausstellung von Ulrike Ottinger auf. Die 81-Jährige ist nicht nur als Künstlerin tätig, sie zählt auch zu den bekanntesten deutschen Filmemacherinnen. In Basel werden ihre frühen bildnerischen Werke zu sehen sein, die stark von der Pop-Art der Sechzigerjahre beeinflusst sind.

Kunstschatzsuche für Kinder

Eines der bekanntesten Kunstwerke im öffentlichen Raum: Bettina Eichins «Helvetia» am Kleinbasler Rheinufer. Foto: Henry Muchenberger

Wer mit seinen Kindern Basler Kunst entdecken möchte, wird bei der offiziellen Schnitzeljagd der Kunsttage fündig. Eine Schatzkarte führt das Publikum den Rhein entlang bis zum Theodorsgraben und dann zurück zum kHaus. Ziel ist es, die eingezeichneten Werke zu finden und Aufgaben dazu zu lösen. Die Schatzsuche richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren und dauert rund zwei Stunden. Geleitet wird sie von Primarlehrerin und Kunstvermittlerin Myrta Brunner. Die Anmeldung zum Rundgang ist verbindlich.

