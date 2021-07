Neues Angebot im Baselbiet – Drei Tage in der Schule, zwei im Homeschooling In Reinach soll der «Lernort Erle» künftig die Vorzüge von Homeschooling und des Unterrichts in Klassen vereinen. Ziel sei es, Kindern für ihre Entwicklung mehr Raum zu lassen. Simon Erlanger

Am Waldrand: Schon die Lage auf dem Erlenhof in Reinach unterscheidet die neue Schule von den normierten Arealen der staatlichen Schulen. Foto: zvg

Noch ist es ruhig im idyllisch gelegenen Haus aus Holz und Backstein auf dem Gelände des Erlenhofs in Reinach. Doch schon bald wird in das Gebäude am Waldrand Leben einziehen. Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres öffnet hier mit dem «Lernort Erle» die neuste Baselbieter Privatschule mit voraussichtlich 28 Schülerinnen und Schülern ihre Tore. Es soll eine Schule der besonderen Art werden, die Unterricht in Lerngruppen mit Homeschooling kombiniert: «Unsere Schule stellt das Individuum in den Mittelpunkt», betont das Gründungsteam rund um den Schulpräsidenten Benno Grob, den Co-Schulleiter Ruben Emanuel Khan und die Schulleiterin Martina Miedaner.

