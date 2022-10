Alles zum FCB-Spiel gegen Servette – Drei Systemumstellungen und ein Matchball für Ndoye Nachdem der FC Basel mit einer Fünferkette kaum ins Spiel findet, stellt Trainer Alex Frei die Formation um. Spät in der Partie hat Dan Ndoye die Führung auf dem Fuss. Linus Schauffert

Dan Ndoye hatte in der 88. Minute die Chance auf den Siegtreffer. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Vor dem Spiel

Nach den Niederlagen im Hinspiel gegen Slovan Bratislava und den FC Lugano zeigte der FCB am letzten Donnerstag beim Rückspiel in der Slowakei Kampfgeist. Es gelang ihm, trotz 1:3-Rückstand bis in die 65. Minute, einen Punkt zu holen. Gegen Servette galt es am Sonntag nun, den Aufwärtstrend zu bestätigen. Dafür setzte Trainer Alex Frei auf ein neues System, ganz ohne gelernte Flügelspieler. Stattdessen rückten Hitz, Diouf, Augustin und Zeqiri in die Startelf. Salvi, Ndoye und Fink nahem dafür auf der Ersatzbank platz.

Die erste Hälfte

Zwölfmal wird in der ersten Halbzeit auf Marwin Hitz geschossen – keinen Ball lässt der Basler Goalie passieren. Foto: Pascal Muller(Freshfocus)

Rotblau beginnt in einem 5-3-2 mit Andy Diouf im offensiven Mittelfeld und Lang sowie Calafiori als Aussenläufer in der Fünferkette. Die taktische Veränderung tut dem Basler Spiel jedoch nicht gut, denn es dominiert der Servette FC die erste Halbzeit: Nach 45 Minuten zählen die Statistiker 12:2 Schüsse für das Heimteam. Da die Mehrzahl dieser Chancen allerdings neben das Tor fliegt, hat FCB-Goalie Hitz weniger zu tun, als die Torschussstatistik erahnen lässt.

Zeitweise kommt der FCB gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus, Hitz spielt seine Abstösse lang. Die beste Chance haben die Basler in der 43. Minute: Über Diouf gelangt der Ball zu Lang, welcher ihn flach zur Mitte spielt. Dort ist es dann kein Basler, sondern Servette-Verteidiger Rouiller, der den Ball in Richtung des eigenen Tores abfälscht.

Die zweite Hälfte

Für den zweiten Durchgang bringt Frei Katterbach und Ndoye für den rotgefährdeten Calafiori und den angeschlagenen Burger. Gleichzeitig wechselt er auf ein 4-1-4-1, was dem Basler Spiel Stabilität verleiht. Zwar gelingt es dem FCB vorerst noch immer nicht, Druck auf das Tor von Frick aufzubauen, doch lässt man sich nicht mehr so in die eigene Hälfte drücken wie noch im ersten Durchgang. Als dann Ndoye und Fink auf das Spielfeld kommen und Frei auf ein 4-2-3-1 umstellt, nimmt die Basler Offensive zunehmend Einfluss aufs Spiel. So hat Ndoye in der 88. Minute den Basler Führungstreffer auf dem Fuss. Da er die Chance aber vergibt, endet die Partie 0:0.

Der Knackpunkt

In der 88. Minute kann Fink den Ball von Rouiller erobern und sogleich in die Offensive umschalten. Rechts spielt er auf Ndoye, der nach einigen Schritten nur noch Goalie Frick vor sich hat. Doch es gelingt dem Flügelspieler nicht, das Joker-Tor zu erzielen. Er schiesst den Ball links, flach am Ziel vorbei – Frick muss nicht eingreifen. Ein Treffer zu diesem späten Zeitpunkt hätte dem FCB ohne weiteres den Sieg bringen können.

Die Unparteiischen

Schon in der ersten Halbzeit verteilt Schiedsrichter Urs Schnyder drei Gelbe Karten – alle an die Adresse des FC Basel. Und alle sind korrekt entschieden. Die strittigste Situation der Partie ereignet sich in der 51. Minute: Nach einem Eckball der Genfer springt der Ball Diouf im Sechzehner klar ersichtlich an die Hand. Servette fordert einen Penalty – doch es gibt keinen. Auch lässt der VAR Schnyder die Situation nicht nochmals überprüfen. Und der Entscheid ist richtig so, denn Dioufs Arm hängt senkrecht nach unten, als er den Ball abwehrt. So vergrössert der Mittelfeldspieler seine Körperfläche nicht unnatürlich, was für einen Elfmeterentscheid allerdings Bedingung ist. Eine gute Partie der Unparteiischen.

Der O-Ton

Alex Frei ist nach der Partie unzufrieden mit dem einen gewonnenen Zähler. Der FCB hätte aus seiner Sicht die klarste Torchance der Partie gehabt – und diese nicht genutzt. «Normalerweise ist ein Punkt in Servette ein gutes Ergebnis, doch in Anbetracht dieser Möglichkeit und der Tabellensituation ist das Resultat nicht zufriedenstellend», sagt der FCB-Trainer nach dem Spiel.

Die Folge

Dem FCB ist es seit vier Spielen nicht mehr gelungen, siegreich vom Platz zu gehen. Und im Gegensatz zum 3:3 gegen Bratislava mangelt es ihm in Genf an klaren Chancen. Dieser Tendenz gilt es nun entgegenzuwirken und zu zeigen, dass man nach wie vor offensiven Fussball spielen kann, der zudem erfolgreich ist. Das nächste Spiel bestreitet der FCB am Donnerstag gegen den FC Zürich. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im St.-Jakob-Park.

Fehler gefunden?Jetzt melden.