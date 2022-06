Von Londons Strassen bis in die Markthalle – Drei spannende Basler Mode-Labels in der Übersicht Sie sind Mode-Banditen, vermieten feierliche Roben an junge Frauen oder sind schon in der britischen «Vogue» erschienen, hierzulande aber noch unbekannt: Folgende Fashion-Marken aus Basel sind ganz neu am Start. Julia Gisi

Während sie sich in Grossbritannien aufhielt, gründete die Baslerin Carina Kern ihr eigenes Label: Kern Beyond. Foto: Kern Beyond

Kern Beyond

Für die Stücke der Basler Marke werden PET-Flaschen zu Garn geschmolzen. Foto: Kern Beyond

Sie war schon in der britischen «Vogue», der «Cosmopolitan» und im «Harper’s Bazaar», doch in Basel kennt man sie nicht – zumindest noch nicht: die Marke Kern Beyond von Carina Kern. Sie hat sich erst im Ausland einen Namen gemacht, bevor sie jetzt auch am Rheinknie durchstarten will.