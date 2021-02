Basler Bryysdrummle – Drei Könige Die Basler Trommelakademie hat im Atlantis einen Wettbewerb für Tambouren durchgeführt. Neben den «Alten» und den «Jungen» gab es auch die Kategorie «Binggis». Dominik Heitz

Sieger bei den «Alten» wurde Stefan Freiermuth (Chriesibuebe). Foto: zVg

Weil das offizielle Preistrommeln und -pfeifen wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, ist die Basler Trommelakademie in Zusammenarbeit mit Schlebach AG Trommelbau in die Bresche gesprungen. Sie hat am Freitag sowie Samstag im Atlantis für die Tambouren einen den Schutzbestimmungen gemässen Wettbewerb durchgeführt. Insgesamt nahmen über 100 Teilnehmer aus der Basler Region teil, darunter 60 Nachwuchstambouren. In drei Kategorien wurde bewertet: Alte, Junge und Binggis. Die Veranstaltung fand ohne Publikum statt.

In der Kategorie «Alte» stand Stefan Freiermuth (Chriesibuebe) auf dem Siegerpodest; er gewann vor Salim Azzouz (Gassegötter) und Patrick Hersberger (Basler Rolli). In der Kategorie «Junge» (bis 18 Jahre alt) holte Andrin Hersberger (Basler Rolli) die Krone, gefolgt von Yannick Amherd (Aagfrässene) und Maurin Maiolino (VKB). Bei den Binggis (bis 13 Jahre) siegte Lorin Schmid (Gassegötter) vor Yanic Andreetti und Gian Obrist (beide Olympia).

In der Kategorie «Junge» schwang Andrin Hersberger (Basler Rolli) obenaus. Foto: zVg