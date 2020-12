Mitnehmen – Drei Jungs – eine Leidenschaft Die Liebe zum Sport vereinte sie, die Liebe zum Burger verbindet sie. Drei Freunde recherchierten lange, um den perfekten Burger herzustellen – und das auf ihrem Fyyrstell-Velo. Franziska Laur

Schon haben sich einige Burger-Groupies eingefunden: Michel Schafer, Javier Hernández und Darius Kny sind mit ihrem Fyyrstell-Velo im Einsatz. Foto: zVg.

Kennen gelernt haben sie sich beim Velofahren – Michel Schafer, Javier Hernández und Darius Kny. Doch alle drei essen auch gern. Und so lag die Idee nahe: Etwas mit Essen wollte man gemeinsam auf die Beine stellen. Entstanden ist das Fyyrstell-Velo. Bis zu 120 Burger können auf dem Velo hergestellt werden, nach Absprache auch mehr.

Und so peppen die Freunde Hochzeitsapéros, Geburtstage oder Firmenanlässe auf originelle Weise auf. Sie können alle Orte in Basel und naher Umgebung anfahren – wenn gewünscht auch einen Garten. «Wir bringen mit unserem Fyyrstell-Velo nicht nur gutes Essen, sondern auch eine Plattform für Austausch und Begegnung», sagt Darius Kny. Was allerdings in diesen Zeiten etwas schwieriger ist.