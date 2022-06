Mamablog: Kinder kommen, Freunde gehen – Drei Gründe, warum viele Eltern einsam sind Unsere Autorin denkt über Freundschaften und Elternschaft nach. Und ob es für Mütter schwieriger ist, neue Freundinnen zu finden. Ellen Girod

Plötzlich Party: Eltern vermissen die Spontanität und Magie ungeplanter Abende mit Freunden. Foto: Getty Images

Als ich frisch in der Berufswelt war, tranken wir abends im Büro einer Freundin mit ein paar Leuten Vodka. Am Schluss waren wir so gut drauf, dass wir Nena sangen. Da war nix ausser einem Zimmer voll Freunde, 99 Luftballons und gemeinsamem Lachen. Das war so gut damals. Und ich frage mich, ob es richtig ist, dass ich solche Abende als Mutter nicht mehr erlebe. Freundschaften und Muttersein ist ein Thema, das in Elternratgeber oft nicht oder nur ganz am Rande erwähnt wird und dabei finde ich, dass es eines der wichtigsten Punkte in Sachen gute Erziehung ist.



Eine Umfrage unter 800 Eltern auf meinem Instagramaccount ergab, dass 75 Prozent der Befragten Gefühle von Einsamkeit und einem Mangel an echten Verbindungen kennen, seit sie Mutter oder Vater sind. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Grund Nummer 1:

Als frischgebackene Eltern hat man vor allem von etwas zu wenig: Energie. Der Schlafmangel kann einen echt umhauen und Menschen, die ihm längere Zeit ausgesetzt sind, haben die Tendenz sich abzukapseln. Und wenn man mit einem Baby gesegnet ist, das einigermassen okay schläft, fehlt einem dann oft die Zeit, um Freundschaften zu pflegen. Kapitalismus und Patriarchat sehen wenig Me-Time vor für Mütter. Entweder wir stressen abends aus dem Büro, um pünktlich in der Kita zu sein. Oder wir warten müde nach einem Tag vollgepackt mit Care-Arbeit und Haushalt auf den Mann oder die Frau, die abends (ebenfalls müde) von der Erwerbsarbeit nach Hause kommen.

Grund Nummer 2:

Nach der Geburt tun sich neue Gräben auf. Sehr selten bleiben kinderlose Freunde es weiterhin. Viele Freundschaften enden hier. Und diejenigen, die schon selbst Eltern sind, kennen sich selten aus mit einer wertfreien Kommunikation. Und schreiben lieber vor, was frischgebackene Eltern genau tun sollen. Dazu gehört dann «unbedingt», beziehungsweise «auf keinen Fall»: Stillen, Familienbett, Brei frei, Tragetuch, rascher Berufseinstieg, Fremdbetreuung … die Liste ist lang. Selbst wenn diese Erfahrungen schmerzvoll sein können, haben sie auch was Gutes: Muttersein war für mich ein guter Filter, um zu verstehen, welche Freundschaften mir guttun. Und von welchen ich mich lieber trennen möchte.

Grund Nummer 3:

Das gesellschaftliche Bild einer guten Mutter, das in vielen Köpfe leider stark eingebrannt ist. Eine gute Mutter treibt sich nicht nachts um die Häuser und singt «99 Luftballons». Sie trinkt auch keinen Alkohol. Doch für mich gehört zur Freundschaft auch spontanes Rumblödeln dazu. Wenn ich mich aber heute mit einer Freundin treffe, dann muss das im Vorfeld durchorganisiert sein: mit meinem Mann, der Nachbarin oder der Babysitterin. Und dann treffe ich meine Freundin zum Essen in einem Restaurant – das wir eine Woche vorher reserviert haben, weil in Zürich immer alles ausgebucht ist. Und nach dem Essen schauen wir abwechselnd aufs Handy, ob denn auch alles in Ordnung sei zu Hause. Und natürlich auch, damit wir pünktlich wieder nach Hause kommen. Solche Abende können dennoch sehr schön sein. Aber manchmal vermisse ich diese Leichtigkeit und Freiheit, dieses spontan in die Nacht hineinfeiern.

Nie allein und doch einsam

Ich weiss nicht, ob sich diese Spontanität je wieder herstellen lässt. Was ich hingegen weiss, ist, dass das Leben als Elternteil nicht gerade einfach ist, in einer patriarchalen, kapitalistischen Schweiz, das Elternzeit-Initiativen klar ablehnt und den Vätern knapp zwei Wochen erlaubt. Und was ich ebenfalls weiss: Kinder aufwachsen sehen, gemeinsame Insiderwitze mit ihnen zu haben und kleine Arme spüren, die einen von hinten umarmen, das alles ist sehr, sehr toll. Und ich würde es nicht mal für 999 Luftballons hergeben.

Dennoch, wenn ich mir die Themen anschaue, die meine Kinder derzeit so beschäftigen, bin ich oft nicht ganz sicher, was ich ihnen raten soll: Ausgeschlossen werden, dazu gehören, beste Freundin haben, Freundschaftsbuch ausfüllen, wen zum Geburi einladen und wen nicht. Natürlich weiss ich, was eine Mutter in solchen Momenten sagen kann. Wir sprechen über die goldene Regel, also ‘Was Du nicht willst, das man dir tut…’ und auch darüber, was eine echte Freundschaft ausmacht und was nicht. Aber ich möchte nicht allzu klugscheisserisch sein. Ich möchte, dass meine Kinder diese Dinge selbst lernen oder ich es ihnen vorlebe. Und so versuche ich, bei mir anzufangen, und komme dann auf Fragen wie: Ja, wie steht es denn um meine Freundschaften? Was bedeutet mir Freundschaft überhaupt?

Was also tun, wenn die alten Freunde nerven oder es einfach zu wenige gibt, die ausgeschlafen genug sind, um sich spontan zu treffen?

Eine Leserin schrieb mir mal, sie lerne als Mutter zwar wahnsinnig viele andere Mütter kennen, aber die Gespräche blieben oft oberflächlich. Sie sei auf den Spielplätzen zwar nie allein, aber gleichzeitig sehr einsam. Ich glaube, genau dieses «nie allein und doch sehr einsam», ist ein Phänomen, unter dem sehr viele Mütter und bestimmt auch Väter leiden.

Was also tun, wenn die alten Freunde nerven oder es einfach zu wenige gibt, die ausgeschlafen genug sind, um sich spontan zu treffen? Ich habe eine Annonce geschaltet. Und weil wir das Jahr 2022 schreiben, schaltete ich sie auf Instagram. Sie können sie gerne lesen und auch mitmachen. Vielleicht singen wir schon bald alle zusammen «99 Luftballons» und freuen uns danach auf unsere zu Hause schlafenden Kinder.

Kennen Sie auch Gefühle von Einsamkeit und einen Mangel an echten Verbindungen, seit Sie Mutter oder Vater geworden sind, liebe Leserinnen und Leser? Was tun Sie dagegen? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare.

Ellen Girod Infos einblenden Ellen Girod hat Wirtschaft, Religionswissenschaften und Politologie studiert und arbeitet als freiberufliche Journalistin. Seit sie Mutter ist, schreibt und recherchiert sie am liebsten über ein Leben mit Kindern auf Augenhöhe: www.chezmamapoule.com

Fehler gefunden?Jetzt melden.