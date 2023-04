Alles zum FCB-Spiel gegen Winterthur – Drei Geschenke und drei Chips bringen dem FCB drei Punkte ein Kurz vor dem Saisonende zeigt sich der FCB souverän und gewinnt auswärts gegen Winterthur mit 4:1. Damit steht er nun auf Rang 5 in der Liga. Linus Schauffert

Bei seinem ersten von drei Chip-Versuchen trifft Andi Zeqiri FCW-Goalie Markus Kuster mitten im Gesicht. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Vor dem Spiel

Will der FC Basel den zweiten Rang in der Liga noch erreichen, braucht er ein kleines Wunder. Und einen Teil dieses Wunders würde ein Auswärtssieg gegen den FC Winterthur darstellen. Doch Letzterer befindet sich im Abstiegskampf und ist daher fast noch dringender auf Punkte angewiesen als der FCB. Mit einem einfachen Spiel rechnet an diesem Sonntag also kaum einer. Was aber für die Basler spricht: Der FCW wartet seit 1975 auf einen Sieg gegen Rotblau.

Das Team von Heiko Vogel startet in einem 3-4-2-1 in die Partie – fünf Wechsel unternimmt der Trainer im Vergleich zum Spiel gegen Sion. Da Pelmard gesperrt ist und sich zudem in Sion eine leichte muskuläre Blessur zuzog, besteht die Dreierkette aus Lang, Adams und Calafiori. Und eine grosse Überraschung hält am Sonntag das Matchblatt bereit: Aufseiten des FCB findet sich ein neuer Name: Marvin Akahomen. Der 15-Jährige aus dem Nachwuchs ist ein erstes Mal im Kader des Fanion-Teams, nachdem er am Samstag lediglich ein Training unter Vogel absolvierte.

Die erste Hälfte

Die Basler erwischen die Gastgeber in der Startphase völlig auf dem falschen Fuss. Nach nur 12 Minuten steht es 2:0 für Rotblau. Erst ist es Adams (7.), dann Males, der den Ball ins Tor befördert. Und in beiden Aktionen schenkt die Winterthurer Defensive den Baslern quasi das Tor. Letzteren gelingt es aber nicht, das hohe Tempo aus der Startphase aufrechtzuerhalten. Bereits in der 15. hat Ramizi die Chance auf den Anschlusstreffer – sein Kopfball geht aber übers Tor. Und nur zwei Minuten später bringt Xhaka Ltaief im Strafraum zu Fall – San entscheidet auf Penalty, schaut sich die Szene am Bildschirm noch einmal an und bleibt bei seinem Entscheid. Ardaiz verwandelt souverän oben links. Für den Rest des ersten Durchgangs spielt sich das Geschehen auf dem Platz hauptsächlich im Mittelfeld ab.

Die zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit beginnt ausgeglichen: Erst versucht sich Ramizi (47.), dann trifft Ndoye aus der Distanz den Pfosten (51.). Dann verpasst Augustin eine Lopez-Hereingabe (59.), und schliesslich zieht Ardaiz an Adams vorbei, nur um danach den Ball wieder herzuschenken (62.). Doch je länger die Partie dauert, desto mehr macht sich bemerkbar, dass der FC Basel die abgezocktere Mannschaft ist. Diejenige mit längerem Atem. So tastet er sich immer näher ans Winterthurer Tor heran, bis Amdouni in der 71. per Kopf zum 3:1 trifft. Der Formstarke wird nach dem Eckball von Males völlig allein gelassen und braucht nur einzunicken – erneut ein Geschenk der Gastgeber. Nur fünf Minuten später zieht Zeqiri – zögerlich, da mit Verdacht auf Abseits – auf FCW-Goalie Kuster los, trifft diesen zuerst per Chip-Ball im Gesicht und chippt dann den Ball aus grosser Distanz am Tor vorbei. Doch da aller guten Dinge drei sind, versucht sich der Stürmer in der 83. erneut an einem Chip – diesmal erfolgreich. Der Ball findet seinen Weg über Goalie Kuster hinweg ins Tor zum 4:1-Endstand.

Der Knackpunkt

Der Blitzstart des FCB sorgt am Sonntag dafür, dass seine drei Punkte nie ernsthaft in Gefahr sind. Denn auch nach dem Anschlusstreffer durch Ardaiz in der 20. bleiben die Basler mit der Führung im Rücken ruhig und konzentriert. So geben sie die Kontrolle über das Spielgeschehen über die gesamten 90 Minuten nicht aus der Hand und bauen die Führung in der zweiten Hälfte schliesslich noch aus.

Die Unparteiischen

Fedayi San und sein Team machen in Winterthur bei weitem keine schlechte Partie. Ganz unumstritten ist die Leistung der Unparteiischen am Sonntag allerdings nicht. Man darf sich fragen, ob das Einschreiten des VAR nach dem Elfmeterpfiff gegen Xhaka nötig ist – werden die Videoassistenten doch dazu angehalten, nur bei klaren Fehlentscheiden einzuschreiten. Und dass es sich bei Ltaiefs Fall im Strafraum nicht um eine Schwalbe handelt, ist gut zu erkennen. Auch sorgt Vogels dritte Super-League-Gelbe für Gesprächsstoff. Nach seiner diesbezüglichen Meinung gefragt, antwortet der FCB-Trainer nach der Partie: «Beim letzten Spiel war meine Gelbe Karte völlig berechtigt. Heute muss ich sagen: keine Ahnung wofür.» Alles, was er bei seinem kurzen Rencontre mit dem Schiedsrichter am Spielfeldrand gesagt habe, sei: «Den Elfmeter hast du nicht gesehen!»

Der O-Ton

Aufs Spiel bezogen zeigt sich Trainer Vogel nach Abpfiff aber durchaus glücklich über dessen Verlauf: «Ich bin im Grossen und Ganzen sehr, sehr zufrieden.» Wobei er etwas zu monieren habe: «Nach dem 2:0 liessen wir für einen kurzen Moment Fahrlässigkeit walten.» Danach sei das aber eine seriöse und abgezockte Leistung gewesen und der Sieg nie in Gefahr. Dann äussert sich Vogel noch kurz zum Profidebüt des 15-jährigen Innenverteidigers Marvin Akahomen: «Er ist einzig und allein das Produkt unserer Jugend und ein sehr, sehr grosses Talent. Am Samstag im Training habe er sich gedacht: «Okay, das ist ein Fünfzehnjähriger, der schon 20 Jahre Fussball spielt.»

Die Folge

Der Sieg gegen Winterthur ist für die optimistischen FCB-Fans Anlass dafür, noch ans kleine Wunder namens Super-League-Platz 2 zu glauben. Denn nach der 31. Runde stehen die Basler nun auf Platz 5. Mit vier Punkten Rückstand auf das zweitplatzierte Lugano und jeweils deren drei auf Luzern und Servette befindet sich Europa wieder in greifbarer Nähe. Es gelingt den Baslern am Sonntag erst zum zweiten Mal in der laufenden Saison, zwei Ligaspiele in Folge zu gewinnen. Zum ersten Mal war dies in der achten und neunten Runde gegen GC und St. Gallen der Fall.

Tatsächlich steht dem FCB nun eine spielfreie Woche bevor – eine Seltenheit zurzeit. Rotblau spielt erst wieder am kommenden Sonntag gegen den FC Zürich (16.30 Uhr). Ob Pelmard die Basler Defensive dann wieder verstärken kann, ist laut Trainer Vogel nicht klar. Klar ist aber, dass dem FCB Diouf gesperrt fehlen wird.

