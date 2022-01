Fasnachts-Comité macht Hoffnung – «Drei Daag gässle» könnte möglich sein Lichtblick für die Basler Fasnächtler: Das Comité hält «fasnächtliche Aktivitäten» vom 7. bis 9. März für machbar. Dominik Heitz

Das Fasnachts-Comité macht Hoffnung auf «drei Daag gässle» – von morgens 7 Uhr bis abends 23 Uhr. Foto: zvg

Gibt es eine Fasnacht, gibt es keine? Könnte sie verschoben werden? Der Basler Regierungsrat spielt auf Zeit und hat seinen Entscheid über eine Durchführung der Fasnacht auf den Dienstag, 8. Februar, vertagt.

Schon vorher wendet sich das Comité an die Cliquen-Obleute. In einer Mitteilung vom Freitag ist von einer Fasnachtsverschiebung keine Rede mehr. Vielmehr macht das Comité unter dem nüchternen Titel «Präzisierung zur Fasnacht 2022» allen Fasnächtlern einiges an Hoffnung – und spricht ihnen indirekt auch Mut zu, während der drei Fasnachtstage die eigene Kreativität spielen zu lassen. Das sind die wichtigsten Punkte.