Stadtjäger – Drei «Brüder» im Zeichen des Zirkels Die Porträts von Lessing, Goethe und Mozart am Byfangweg 13 verbindet eine Gemeinsamkeit: der Bund der im karitativen und bildenden Bereich diskret wirkenden Freimaurer. Dominik Heitz

Drei Porträts schmücken die Fassade des Freimaurer-Hauses am Byfangweg 13. Sie zeigen drei bedeutende Geistesgrössen – neben Gotthold Ephraim Lessing und Wolfgang Amadeus Mozart auch Johann Wolfgang von Goethe. Foto: Dominik Heitz

Die Fassade – obschon eher monumental im Vergleich zu jenen der anderen Häuser in dieser Strasse – ist auf den ersten Blick doch eher zurückhaltend, so als wolle die Besitzerschaft des Hauses am Byfangweg 13 im Hintergrund bleiben. Ganz so ist es dann aber nicht. Denn da schmücken drei Medaillons die Fensterzwischenräume. Sie zeigen in Reliefform nichts weniger als die Köpfe dreier bedeutender Geistesgrössen: Gotthold Ephraim Lessing, Johann Wolfgang von Goethe und Wolfgang Amadeus Mozart.

An der Fassade des Musiksaals am Steinenberg befinden sich ebenfalls drei Porträts: Es sind jene von Ludwig van Beethoven, Mozart und Joseph Haydn. Alle drei verbindet die Musik. Aber Goethe, Mozart und Lessing – welches Gebiet eint diese drei? Es ist der ethische Bund der Freimaurer, die überzeugt sind, dass die ständige Arbeit an sich selbst zu Selbstkenntnis und einem menschlicheren Verhalten führt. Ihre Symbole sind die Maurerkelle, das Winkelmass und der Zirkel.