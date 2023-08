Niedergang der Credit Suisse – Dramatische Verluste bei den beiden Grossbanken Die Bankenstatistik der Nationalbank zeigt: Allein bei der Credit Suisse gab es in den ersten fünf Monaten 7 Milliarden Franken Verlust. Bedenklich ist der Rückgang bei den Krediten. Arthur Rutishauser

Sergio Ermotti, CEO der UBS, muss die dramatischen Geld-Abflüsse bei den Grossbanken stoppen KEYSTONE/Michael Buholzer

Sergio Ermotti konnte zwar am Freitag stolz vermelden, dass die UBS die Verträge über die Staatsgarantien vorzeitig aufgelöst hat. Ein Blick in die Statistiken der Nationalbank zeigt aber, dass die Verluste bei der CS nach wie vor gigantisch sein müssen. Alleine in den ersten 5 Monaten dieses Jahres hat die nun fusionierte Grossbank 6 Milliarden Eigenkapital verloren. Da die UBS einen Gewinn von einer Milliarde verbuchte, muss der Verlust bei der CS gigantisch ein. Dementsprechend heftig wird das Sparprogramm bei der CS sein müssen, denn sonst verliert die Bank operativ schlicht zu viel Geld.