Besuch in der Long-Covid-Klinik – Dottore Antonini, der Kämpfer gegen die grosse Müdigkeit

Nach einer überstandenen Corona-Erkrankung sind viele Patienten vor allem eines: todmüde – während Monaten. Pietro Antonini ist der Leiter der schweizweit ersten Long-Covid-Station in Lugano. Er weiss, was hilft. Und was nicht.