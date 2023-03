Grossbaustelle im Basler Zentrum – Dort, wo einmal der Globus war, ist nur noch ein tiefes Loch Vom historischen Warenhaus am Marktplatz steht nur noch die Fassade. Gerüste, Plakate und gewaltige Plastikblachen versperren den Blick auf die riesige Baugrube dahinter. Simon Erlanger

Blick hinter die Kulissen: Dort, wo fast zehn Jahre lang das Warenhaus Globus Waren vertrieb, ist heute nur noch ein riesiges Loch zu sehen. Die Entkernung des Gebäudekomplexes am Marktplatz ist abgeschlossen. Foto: Dominik Plüss

Eine derart gigantische Baustelle mitten in der Innenstadt hat Basel seit vielen Jahre nicht mehr gesehen. Das Warenhaus Globus am Marktplatz wird komplett neu gebaut, und das mitten in einer der grössten Krisen seit Bestehen des Detailhandels.