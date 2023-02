Gemeinderat entscheidet deutlich – Dornach bleibt im Dunkeln In einer Gemeinderatssitzung wurde die Nachtabschaltung in Dornach erneut diskutiert. Zur Enttäuschung der Gegner ist das Resultat jedoch deutlich: Die Stromsparmassnahme bleibt bestehen. Lea Buser

In den späten Stunden liegen die meisten Strassen Dornachs zurzeit im Dunkeln – das soll vorerst auch so bleiben, hat der Gemeinderat entschieden. Foto: Petition Pro Nachteinschaltung

Seit Mitte Januar bleibt die Dornacher Strassenbeleuchtung zwischen 0.30 Uhr und 5 Uhr abgeschaltet. In der Folge lancierte eine Gruppierung von zehn Personen die Petition «Pro Nachteinschaltung», hauptsächlich aus Sorge um die örtliche Sicherheit (lesen Sie hier mehr dazu).

Aufgrund von mehreren negativen Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die Vizegemeindepräsident Daniel Müller (FDP) erhalten hat, stellte er den Antrag, die Nachtabschaltungen in einer Gemeinderatssitzung nochmals zu diskutieren.

Es handle sich zwar nur um eine Minderheit, die spätnachts von der Arbeit nach Hause komme und somit betroffen sei, stellt Müller fest, «doch auch diese soll ein sicheres Gefühl haben, wenn sie nach Hause geht». Ausserdem sei die Energiemangellage nicht eingetreten, weshalb man diese Sparmassnahme aus seiner Sicht zurückstufen könne.

Doch während in der Nachbargemeinde Aesch die nächtliche Beleuchtung zum Fasnachtsbeginn wieder eingeschaltet wird, bleiben die Strassen in Dornach vorerst dunkel. In seiner Sitzung vom Montag hat der Dornacher Gemeinderat mit fünf Nein- und einer Ja-Stimme bei einer Enthaltung sich dagegen entschieden, die Nachtabschaltung rückgängig zu machen.

Fehlende Kompromissfähigkeit

Die Massnahme sei erst Mitte Januar umgesetzt worden, sagt Gemeindepräsident Daniel Urech (Grüne/Freie Wähler). «Der Gemeinderat will die Veränderung nicht wegen einer kleinen, lauten Gruppe bereits wieder rückgängig machen. Wir beobachten aber die Situation weiterhin.»

Die Petitionsführenden sind indes enttäuscht, ihnen fehle die Kompromissfähigkeit des Gemeinderates, sagt Giovanni Acconcia, einer der Petenten. Sie würden jedoch weiterhin auf eine Umrüstung auf smarte Strassenlaternen hoffen, welche beispielsweise flächendeckend in der Gemeinde Hochwald bereits umgesetzt worden sei und nun auch in Aesch nach der baldigen Aufhebung der Nachtabschaltung forciert werde.

Am 24. Februar soll die Petition eingereicht werden. Von da an hat der Gemeinderat ein Jahr Zeit, um sich mit dieser zu beschäftigen. Das sei problematisch, sagt Daniel Müller, schliesslich sei die Diskussion bis dann nicht mehr aktuell. «Ich werde jedoch darauf beharren, dass die Petition so schnell wie möglich behandelt wird.»

