Bericht über Angriff im Tessin – Doris Leuthard in ihrem Ferienhaus mit «spitzem Gegenstand» bedroht Die ehemalige Bundesrätin wurde gemäss einem Medienbericht von einem Mann angegriffen. Leuthard soll gemäss Nachbarn um Hilfe gerufen haben.

Die ehemalige Bundesrätin Doris Leuthard soll gemäss einem Medienbericht von einem Mann in ihrem Ferienhaus angegriffen worden sein. Foto: Laurent Crottet (LMS)

Im Tessin wurde am Donnerstagmorgen eine Frau in ihrem Ferienhaus nach einem Streit von einem Mann angegriffen. Dies berichtet das Tessiner Nachrichtenportal tio.ch. Der Mann habe die Frau in der Gemeinde Gamborogno gemäss Polizeiangaben mit einem «spitzen Gegenstand» bedroht. Womöglich handelte es sich um ein Messer. Die Kantonspolizei intervenierte vor Ort, nachdem Nachbarn Hilferufe hörten.

Gemäss Angaben von 20min.ch handelt es sich bei der betroffenen Frau um die ehemalige Bundesrätin Doris Leuthard. Dies habe die Kantonspolizei Tessin bestätigt. Es handelte sich demnach um häusliche Gewalt.

Tio.ch berichtet zudem, dass der Täter höchstwahrscheinlich der ehemalige Partner von Leuthard sei, dies wurde aber von den Behörden nicht bestätigt. Der Mann sei vorübergehend in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden, heisst es lediglich.

Leuthard war von 1999 bis 2006 CVP-Nationalrätin, von 2004 bis 2006 CVP-Parteipräsidentin und von 2006 bis Ende 2018 Bundesrätin. Heute ist sie Verwaltungsrätin bei Coop und Stadler Rail.



anf

