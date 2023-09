Dorffest Lupsingen – Für den Gemeinschaftssinn OK-Präsident Simon Dürrenberger sagt, sein Team sei mit Lob überschüttet worden. Das grossartige Wetter und Regierungsrat Isaac Reber sorgten für Akzente. Daniel Aenishänslin

10'000 kamen ans Dorffest in Lupsingen. Foto: Nicole Pont

Nicht zuletzt wegen des perfekten spätsommerlichen Wetters erschienen 10'000 Gäste am dreitägigen Lupsinger Dorffest von vergangenem Wochenende. Feierlich eröffnet wurde es durch eine Ansprache von Gastredner und Regierungsrat Isaac Reber. Über 700 Helferinnen, Helfer, weitere Mitwirkende und ein 20-köpfiges Organisationskomitee waren nötig, um «das Fest im Dorf im Mittelpunkt des Kantons Baselland» zu stemmen.

«Wir sind überwältigt vom Zuspruch, den positiven Feedbacks und dem Dank der Gäste, die uns spontan mit Lob zum schön gestalteten Fest und zur wunderbaren Stimmung überschüttet haben», sagte OK-Präsident Simon Dürrenberger.

Es sei ein fröhliches und ausgelassenes Fest gewesen, «welches das Aufeinanderzugehen förderte», so Dürrenberger. Das OK habe sich erhofft, dass durch das einladende Ambiente die Leute bereits positiv überrascht seien, wenn sie das Gelände betreten – «und das Beisammensein in vollen Zügen geniessen können».

Ein Erlebnispfad soll kommen

Simon Dürrenberger sagte, er hoffe, dass durch das Erlebnis, gemeinsam etwas Grossartiges geschaffen zu haben, der Gemeinschaftssinn und der Zusammenhalt im Dorf wachse.

Die Hälfte des Erlöses soll an die Vereine gehen. Mit der anderen Hälfte des Erlöses soll der Mittelpunkt des Kantons Baselland durch einen Naturerlebnispfad aufgewertet werden.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.