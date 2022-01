Geschmackloses auf SRF – Doppelter Jahresrückblicke, doppelt schlecht 

«Karpi» desinfiziert seine (braune?) Zunge. Screenshot SRF «G&G»

2021 – das heisst 50 Jahre sind vergangen, seit in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt wurde. «Das ist noch nicht so lange her, der Grossteil des SRF-Publikums war damals frisch pensioniert», witzelt Patrick Karpiczenko in seinem Jahresrückblick auf SRF 1 am Sonntag, 2. Januar, vor der Tagesschau. Für einmal hat «Karpi», wie er sich nennt, von der Glanz & Gloria Redaktion übernommen und liefert als Gastmoderator in gut 60 Minuten seine Zusammenfassung des frisch vergangenen Jahres.

Sollte sich «der Grossteil der Zuschauer», laut Karpi also die 115-Jährigen und älter, wider Erwarten mehr als drei Minuten lang dieses «G&G-Special» angetan haben, werden sie auch gesehen haben, dass «Karpi» die Erstürmerinnen und Erstürmer des US-Kapitols «Kindergartenfaschisten» nannte – weshalb er wohl aufs Gendern verzichtete in diesem Moment? Zu den Bildern, die diesen Pöbel im Inneren des amerikanischen Parlamentsgebäude zeigten, kommentiert er, das sehe aus «wie ein Haus voll Eric Webers», gefehlt habe bloss noch eine Guggemusik.