Daten zu Impfdurchbrüchen – Doppelt geimpft und doch im Spital – wer sind diese Patienten? In den Schweizer Spitälern liegen nur sehr wenige Corona-Patienten, die doppelt geimpft sind. Neue Zahlen zeigen nun, bei wem der Impfschutz am ehesten versagt. Anielle Peterhans

Das Risiko, dass der Impfschutz versagt, ist bei Vorerkrankten und Alten deutlich erhöht: Covid-Patient im Universitätsspital Zürich. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Es ist ein neuer Kurs: Weil alle Impfwilligen Gelegenheit zur Impfung gehabt hätten, will der Bundesrat seine Corona-Politik neu an der Auslastung der Spitäler orientieren – und das, obwohl nur knapp die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist. Das hat Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch erklärt.

Weiter nach der Werbung

Laut dem jüngsten Bericht der Taskforce sind die Zahlen der bestätigten Corona-Fälle in den vergangenen 14 Tagen um über ein Drittel und jene der Hospitalisationen gar um über 40 Prozent gestiegen. Auffallend: Immer mehr doppelt Geimpfte befinden sich unter den Infizierten und Hospitalisierten.