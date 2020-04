Motorradunfall in Baselland – Doppelkollision nach Überholmanöver Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen in Anwil waren ein Motorrad, ein Postauto und ein Personenwagen involviert.

Das Motorrad erlitt einen Totalschaden, während der Fahrer unverletzt blieb. Foto: Polizei BL

Wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte, ereignete sich am am Donnerstagmorgen, kurz nach 11 Uhr, in der Hauptstrasse in Anwil, eine Kollision zwischen einem Motorrad, einem Postauto und einem Personenwagen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war ein 56-jähriger Motorradfahrer auf der Hauptstrasse, von Anwil kommend, in Richtung Rothenfluh unterwegs. Ausgangs Anwil habe er beabsichtigt, ein in gleicher Richtung fahrendes Postauto zu überholen. Den entgegenkommenden Personenwagen habe er erst bemerkt, nachdem er auf die Gegenfahrbahn ausgeschert sei. Nach einem Brems- und Ausweichmanöver nach rechts sei das Motorrad ins Rutschen geraten. Folglich kollidierte der Motorradlenker seitlich mit dem Postauto, stürzte und schlitterte anschliessend frontal in den entgegenkommenden Personenwagen.

Verletzte habe es keine gegeben. Die beschädigten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: Polizei BL

( sda/rap )