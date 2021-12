Sport-Marke im Tief – Doping, Psycho-Drill und Steuertricks – Nike reiht einen Skandal an den anderen Das Image ist glänzend, das Geschäft boomt. Dabei kämpft der Sportartikelhersteller seit Jahren mit schwerwiegenden Problemen. Dahinter stecken zwei Männer. Uwe Ritzler

Ein Nike-Basketball-Schuh bei einem NBA-Spiel im November in Denver. Die Marke steht auch für diverse Skandale. Foto: David Zalubowski, (AP, Keystone)

Der Sportartikelhersteller Nike und der Skandaltrainer Alberto Salazar - das ist mehr als nur eine geschäftliche Beziehung. Das geht ins Persönliche. Als ein Sohn von Firmengründer Phil Knight 2004 bei einem Tauchunfall in El Salvador ums Leben kam, rief Salazar den Nike-Chef als einer der Ersten an und spendete Trost. Als wiederum Salazar bei einer Trainingseinheit auf dem Firmengelände von Nike in Beaverton mit einem Herzinfarkt zusammenbrach und wiederbelebt werden musste, stürmte Knight an allen Verbotsschildern im Krankenhaus vorbei an Salazars Bett. Solche Erfahrungen schweissen zusammen. «Es ist nie einfach bloss ein Geschäft», schrieb Knight dazu in seiner Autobiografie «Shoe Dog».