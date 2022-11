US-Wahlen 2024 – Donald Trump will nochmals Präsident werden Der frühere US-Präsident Donald Trump macht in seinem Anwesen in Florida die Ankündigung, dass er nochmals für das Weisse Haus kandidiert. red/SDA/AFP UPDATE FOLGT

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump bei einer Ansprache. Foto: Michael Conroy (AP/Keystone)

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat offizielle Unterlagen für eine erneute Präsidentschaftskandidatur eingereicht. Das entsprechende Formular für die Präsidentschaftswahl 2024 wurde am Dienstag bei der US-Wahlkommission eingereicht, wie auf der Website der Behörde zu sehen war.

Der 76-Jährige begann derweil am Abend in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida eine Rede, in der eine Verkündigung seiner Präsidentschaftsbewerbung erwartet wurde. «Americas Comeback beginnt genau jetzt», sagte Trump zum Auftakt der Rede vor zahlreichen Anhängern.

Mit zunehmender Vehemenz hatte Trump, der von 2017 bis 2021 US-Präsident war, Spekulationen befeuert, dass er noch mal antreten könnte. Kurz vor den US-Zwischenwahlen in der vergangenen Woche sprach er bei einem Auftritt von einer «sehr grosse Mitteilung», die er bald verbreiten werde.

Trump hatte die Wahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Er weigert sich aber bis heute, seine Niederlage einzugestehen. Er behauptet, durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden zu sein, hat dafür aber nie Beweise vorgelegt. Zudem ist Trump an mehreren Fronten in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt, die ihm gefährlich werden könnten.

Um am Ende tatsächlich als der offizielle Kandidat seiner Partei ins Rennen zu gehen, müsste Trump sich in parteiinternen Vorwahlen behaupten. Nach dem schwachen Abschneiden seiner Partei bei den US-Zwischenwahlen, für das Trump mitverantwortlich gemacht wird, hat sich seine Ausgangsposition verschlechtert. In den USA kann eine Person zwei Amtszeiten lang Präsident sein, egal ob diese aufeinander folgen oder nicht. Trump wäre bei der Wahl in gut zwei Jahren 78 Jahre alt.

