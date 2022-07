Ermittlungen gegen Trump – Donald Trump soll unter Eid zu Betrugsvorwürfen aussagen Der Ex-US-Präsident und seine Kinder Donald jr. und Ivanka müssen Hunderte Fragen der Ermittlungsbehörden beantworten. Der Vorwurf: Sie sollen jahrelang Banken und Finanzämter betrogen haben. Claus Hulverscheidt New York

Eine schrecklich nette Familie: Die Trumps im Jahr 2016. Foto: Peter Foley (Picture Alliance)

Auf dem Schreibtisch des Immobilienmoguls Donald Trump, so hat es dessen langjährige Assistentin Rhona Graff jüngst der Generalstaatsanwaltschaft des US-Bundesstaats New York erzählt, standen stets zwei Briefablagen. Das Posteingangskästchen links wurde tagein, tagaus mit Briefen, Vertragsentwürfen, Wertgutachten, Zeitungsartikeln und ausgedruckten E-Mails befüllt, die Trump sichtete, oft mit kleinen gelben Zettelchen beklebte und im Postausgang auf der rechten Seite ablegte. Hatte ein Mitarbeiter den handschriftlichen Auftrag des Chefs erledigt, wanderte die Notiz in den Mülleimer. Elektronische Aufzeichnungen gab es meist nicht, alle Spuren waren damit – Absicht oder nicht verwischt.