Ritterroman trifft auf lokales Politikum – Don Quijote rettet das Theater vor dem Umbau zum Hallenbad Das Neue Theater in Dornach liess sich für die Inszenierung «Der Fluch des Don Quijote» von den Umnutzungs-Plänen für das Musical-Theater inspirieren. Vivana Zanetti

Die Schauspielerin (Florentine Krafft) als Don Quijote im Kampf mit dem Investor (Jürgen Herold). Foto: Lucia Hunziker

Es war Ende April im vergangenen Jahr. Genau einen Monat war es her, da fielen die letzten Covid-19-Massnahmen, das Kulturleben konnte wieder losgehen. Doch in Basel schüttelten Kulturveranstalterinnen und -veranstalter den Kopf: Der Regierungsrat bewilligte eine Planungspauschale für eine Schwimmhalle, die anstelle des Musical-Theaters an der Feldbergstrasse entstehen soll.