Anzeige erstattet – Divertimento-Komiker Fischer wird erpresst Jonny Fischer wird laut eigenen Angaben um Geld erpresst. Nun hat er bei der Zuger Polizei Anzeige erstattet.

Jonny Fischer (rechts) vom Cabaret-Duo Divertimento mit seinem Bühnenpartner Manuel Burkart im Circus Knie 2018. (Archivbild) Foto: André Springer

Der Schweizer Komiker Jonny Fischer vom Duo Divertimento wird laut eigenen Angaben um Geld erpresst. Er hat bei der Zuger Polizei Anzeige gegen Unbekannt eingereicht, wie sein Management am Dienstag mitteilte.

Die Täterschaft versuche Jonny Fischer bei Freunden, Fans und Medien zu diffamieren und Geld zu erpressen, hiess es in einer Mitteilung. Zu den Hintergründen wurden keine Angaben gemacht.

Fischer habe bei der Polizei als Privatperson Anzeige erstattet. Er prüfe zudem weitere juristische Schritte, hiess es weiter. Die Mitteilung publizierte Fischer auch auf seinem Instagram-Konto mit dem Zusatz «Kein Kommentar!».

Die Zuger Polizei bestätigte den Eingang einer entsprechenden Anzeige. Ein Polizeisprecher wollte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Angaben machen. Ermittlungen seinen am Laufen.

Der 41-jährige Fischer zählt zusammen mit seinem Bühnenpartner Manuel Burkart zu den grössten Schweizer Comedians. Das Cabaret-Duo spielt seit 2007 vor ausverkauften Rängen. Es gewann fünfmal einen Prix Walo, einer der wichtigsten Auszeichnungen im Schweizer Showbusiness.

Fischer veröffentlichte jüngst seine Autobiografie «Ich bin auch Jonathan: Jonny Fischer – Die Geschichte einer Versöhnung». Darin berichtet der in Baselland geborene frühere Lehrer von einer schwierigen Kindheit in einer radikalen Glaubensgemeinschaft, von Gewalt in der Familie, Alkoholproblemen, einem Zusammenbruch sowie von seinem schwierigen Coming-Out als Homosexueller. Fischer ist verheiratet und lebt in Zug.

