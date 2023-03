Technische Störung – Diverse Ausfälle zwischen Olten und Basel bis Freitagmittag Die SBB haben über Ausfälle, Verspätungen und Umleitungen informiert. Der Grund liegt bei der Bahnanlage in Liestal.

Passagiere zwischen Olten und Basel müssen sich wohl etwas in Geduld üben. (Archivbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Auf der Bahnstrecke zwischen Olten und Basel SBB kommt es voraussichtlich bis am Freitagmittag zu diversen Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen. Grund dafür ist eine technische Störung an der Bahnanlage in Liestal, wie die SBB mitteilten.

Für Reisende nach Olten gibt es noch Züge bis Frenkendorf-Füllinsdorf. Dort gibt es einen Ersatzbus nach Lausen, wo wiederum auf den Zug nach Olten umgestiegen werden kann, wie es weiter in der SBB-Mitteilung heisst.

Reisende von Basel nach Biel reisen via Delsberg. Die Züge in Richtung Luzern werden via Zürich umgeleitet, diejenigen nach Bern via Brugg. Über Brugg führen vorübergehend auch die Verbindungen von Lenzburg und Aarau her. Wer von Bern aus nach Basel reisen will, fährt via Delsberg. Reisende von Solothurn gelangen via Moutier nach Basel, wie die SBB schreiben.

Die Regio-S-Bahn S3 verkehrt wieder zwischen Basel SBB und Liestal, wie die SBB am späteren Nachmittag mitteilten. Spezialistinnen und Spezialisten arbeiteten an der Behebung der Störung.

SDA

