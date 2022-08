EM in München – Fast wie die grosse Schwester: Ditaji Kambundji holt EM-Bronze Zwei Tage nach dem Triumph von Mujinga Kambundji legt die jüngere Schwester nach. Sensationell sprintet sie in München auf den dritten Rang. Monica Schneider Marcel Rohner

Der grösste Erfolg einer noch jungen Karriere: Ditaji Kambundji wird in München Dritte. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Nur zwei Tage nachdem ihre grosse Schwester sensationell zu EM-Gold gesprintet ist, doppelt Ditaji Kambundji nach. Die Hürdensprinterin holt am Sonntagabend über 100 Meter die Bronzemedaille und sorgt aus Schweizer Sicht für einen schönen Abschluss dieser EM. Am Ende klassiert sich die 20-Jährige nur eine Hundertstelsekunde vor der Vierten, der Niederländerin Nadine Visser.

Kambundji hatte sich mit der fünftschnellsten Zeit der Halbfinals (12,78 Sekunden) für diesen Final qualifiziert, sie war unter den letzten acht die Jüngste. Im Final setzte die aktuelle U-20-Europameisterin dann noch einen drauf, sie lief 12,74. Damit verpasste sie es zwar, ihre eigene Bestleistung (12,70) zu unterbieten, doch an diesem Abend reichte das. Die einzigen zwei Athletinnen, die noch etwas schneller waren, heissen Pia Skrzyszowska (12,53) und Luca Kozak (12,69) und stammen aus Polen und Ungarn.

Die grosse Schwester Mujinga, an dieser EM bereits selbst zweifache Medaillengewinnerin, verfolgte den Final an der Strecke und war nach Ditajis Leistung sichtlich gerührt. «Es ist so schön, meine ganze Familie ist da», schwärmte die Jüngere der beiden danach beim SRF, sie sei vor vier Jahren bei der EM in Berlin gewesen und habe davon geträumt, selbst einmal in einem solchen Stadion zu laufen. «Dass es geklappt hat, ist unglaublich.» Was für ein Wochenende für die Kambundji-Schwestern!

