Political Correctness und Aktienkurs – Disney wird ihnen zu «woke» – jetzt schlagen die Republikaner zurück Allzu liberale Inhalte und Aussagen würden die Aktienkurse amerikanischer Unternehmen abstürzen lassen, sagen konservative Kritiker. Stimmt das wirklich? Valentin Ade New York

Walt Disney geniesst auf ihrem Grund und Boden in Florida, wo ihre Vergnügungsparks stehen, staatseigene Kompetenzen. Foto: Phelan M. Ebenhack (AP Photo/Keystone)

Disney hat in Florida so etwas wie seinen eigenen Vatikanstaat. Dafür, dass sich der Medienriese aus Kalifornien 1967 am anderen Ende der USA ansiedelte, bekam er vom Bundesstat Hoheitsrechte über den Distrikt Reedy Creek übertragen. Dort stehen die Vergnügungsparks und Anlagen des grössten Arbeitgebers Floridas, der sich teilweise steuerbefreit und ohne behördliche Zustimmung ausbreiten darf. Doch das könnte bald ein Ende haben.