Diskussion um umstrittenes islamisches Kulturzentrum hält an

Mit dem Verzicht auf das Kinderheim hat sich die hitzige Diskussion um das Zentrum etwas entspannt. Gegessen ist die Sache aber nicht. Für CVP-Landrat Pascal Ryf etwa ist klar, dass der Kanton genau hinschauen muss, was in diesem Zentrum gelehrt wird. Denn ob Heim oder nicht, sei es wichtig, «dass in einem solchen Zentrum keine Werte vermittelt werden, die unserer christlichen, humanistischen und demokratischen Tradition zuwiderlaufen», wie er sagt. Der VIKZ sei bekannt dafür, eine sunnitisch-konservative Auslegung des Korans zu vertreten.

Kanton bleibt schwammig

In einem Vorstoss wollte er von der Regierung wissen, ob ein muslimisches Internat nicht im Widerspruch zu den Integrationsbemühungen des Kantons stehe. Obwohl die Stellungnahme seit Mittwoch vorliegt, bleibt die Frage offen. «Die Antworten sind teilweise sehr technisch und schwammig. Für mich geht das ganz klar zu wenig weit», reklamiert Ryf. Denn auch wenn das Heim in Binningen ausbleibt, sei nicht ausgeschlossen, dass ein solches plötzlich an einem anderen Standort wieder zum Thema werde.

Im Kern erklärt die Regierung, dass gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen darauf fokussieren, die Entwicklung der Kinder zu unterstützen und nicht zu gefährden. Eine explizite Bestimmung bezüglich Integration sei in den gesetzlichen Grundlagen aber nicht enthalten. Der Regierungsrat schreibt: «Geschlechtergetrennte Schulen oder solche mit religiöser Ausrichtung widersprechen nicht grundsätzlich der Gleichstellung und der Chancengerechtigkeit beziehungsweise den Voraussetzungen für eine Privatschulbewilligung.»

«Ganz anders Weltbild»

Im ursprünglichen, aber verworfenen Baugesuch des VIKZ für das Internat in Binningen war noch eine Geschlechtertrennung von Mädchen und Buben ab fünf Jahren enthalten gewesen, was weitherum für Kritik sorgte. Der Regierungsrat macht in seiner Antwort auf Ryfs Interpellation deutlich, «dass es in der Schweiz und auch im Kanton Basel-Landschaft mehrere Heime und Internate gibt, in denen lediglich weibliche oder männliche Jugendliche betreut werden». Konkret geht es etwa um das Schulheim Wolfbrunnen in Lausen für Mädchen.

Für Ryf ist das aber nicht vergleichbar: «Eine Trennung der Geschlechter kann ja sinnvoll sein, zum Beispiel in der Pubertät. Aber hier steckt ein völlig anderer Ansatz dahinter, die Trennung erfolgt auf der Basis eines ganz anderen Weltbilds. Was wird den Kindern hier mit auf den Weg gegeben?»