Poetin der Blackness: Tschabalala Self

Tschabalala Self: Aus der Serie: «Cotton Mouth». Bild: Tschabalala Self

Künstlerinnen wie sie gäbe es nur eine pro Generation, urteilte der US-Kurator und Galerist Jeffrey Deitch 2016 über die New Yorkerin Tschabalala Self. Da war die Yale-Absolventin erst 26 Jahre alt und bereits ein Star der Art Basel Miami Beach. Seither hat Self ihren ganz eigenen Stil perfektioniert, mit dem sie nicht nur Eingang in die Sammlungen wichtiger Museen findet, sondern auch auf den Auktionen Rekorde erzielt. Collage ist oft das Medium ihrer Wahl, sie mischt Malerei, Zeichnung, textile Schnitte, Abstraktion und Figuration.

In ihrer aktuellen Ausstellung in den New Yorker Räumen der Zürcher Galerie Eva Presenhuber zeigt Self grossformatige Tafeln, auf welchen in kühner Farbfeldertechnik zusammengefügte Figuren von Geschichten voller Versatzstücke afroamerikanischer Kultur künden. Die textilen Anteile ihrer Bilder seien von der alten Nähmaschine ihrer Mutter inspiriert, die in Harlem an einem Community College unterrichtet hatte und ihren fünf Kindern fantasievolle Kleider nähte, erzählt die Künstlerin.

Die scheinbar mühelose Sicherheit, mit der Self ihre Leinwandkompositionen gestaltet, verblüfft ebenso, wie sie begeistert, und hat ihr sogar den Vergleich mit Picasso eingebracht. Sie repräsentiert als Künstlerin eine neue Generation von Afroamerikanern: bestens ausgebildet, selbstsicher – und zutiefst misstrauisch dem herrschenden politischen System gegenüber. (ewh)