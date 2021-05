Porträt Techunternehmer Jason Citron – 10 Milliarden? – Zu wenig! Discord-Gründer Jason Citron ist der begehrteste Mann im Silicon Valley. Techgiganten wie Microsoft und Twitter buhlen um seine Gunst – doch ihn lässt das kalt. Thorsten Riedl

Lässig sitzt Jason Cord bei einem seiner seltenen Auftritte auf dem Podium. Dank Discord hat er es zum Milliardär geschafft. Foto: Kimberly White (Getty Images)

Der am meisten umworbene Mann im ­Silicon Valley macht sich rar. Kaum ein anderes Tech-Unternehmen findet sich ­derzeit so oft in den Schlagzeilen wie ­Discord. Gerade erst hat der CEO der Chat-App Milliardengebote von Microsoft und Twitter abgelehnt. Er bevorzuge den Börsengang, heisst es. Natürlich nicht von ihm selbst. Denn Citron gibt nur selten Interviews, nicht mal eine Wikipedia-Seite über ihn gibt es. Eine Seltenheit unter den Chefs von Einhörnern, also von Start-ups, die auf einen Wert von mehr als 1 Milliarden Dollar taxiert werden. Wer ist der Mann hinter dem Erfolg?