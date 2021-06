Strafprozess in Basel – Dirne hatte 78-mal Sex – Zuhälter verdiente dadurch 10’000 Franken Ein 58-jähriger Deutscher soll in Basel mit kolumbianischen Frauen ein ausbeuterisches und lukratives Geschäft betrieben haben. Er weist die Vorwürfe von sich – und sieht sich als Wohltäter. Mischa Hauswirth

In die Schweiz gelockt und in Basel ausgebeutet: Sexarbeiterinnen aus Kolumbien mussten alles machen, was die Kunden verlangten – und das war teilweise abartig. Foto: Symbolbild/Keystone

Die Basler Strafverfolgung wirft einem 58-jährigen Deutschen mehrfach qualifizierten Menschenhandel, mehrfache Förderung der Prostitution, mehrfache Nötigung sowie Geldwäscherei vor. Der Mann hatte eine Wohnung im Gundeli, in der aber vor allem seine Lebensgefährtin wohnte. Er sei nur «hin und wieder» dort anzutreffen gewesen, wenn er sich geschäftlich in Basel aufgehalten habe, sagt er am Montag vor Gericht. Offiziell lebt der Mann seit Jahrzehnten in Costa Rica und bezeichnet sich als jemanden, der permanent auf Reise ist – trotz seiner Autoimmunerkrankung und Parkinson. Umso mehr interessierte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, warum er dann immer wieder in Basel und zumindest laut Angaben des Einwohneramtes auch lange Jahre hier angemeldet war. Als Begründung gab der Angeklagte an, er sei dabei gewesen, ein Geschäft in der IT-Branche aufzubauen.