Basels künstlicher Wasserweg – Direkter Zugang zum St.-Alban-Teich Ein weiterer Abschnitt des «Dalbedych» wurde saniert. Die Fische und Vögel freut es, und für die Menschen wurden drei «Aufenthaltspunkte» geschaffen. Einer davon führt bis ans Wasser. Markus Wüest

Nur an dieser Stelle kann man auf Stadtboden bis zum Wasser des Teichs gelangen. Foto: Markus Wüest

Nachdem vor rund einem Jahr der St.-Alban-Teich zwischen der Don-Bosco-Kirche und der Letzimauer saniert worden war, erneuerten die Stadtgärtnerei und das Tiefbauamt nun gemeinsam auch den Abschnitt zwischen Stadionstrasse und Redingstrasse. Dies sei insofern nicht ganz einfach gewesen, sagt Emanuel Trueb, Leiter der Stadtgärtnerei, als ein Mittelweg habe gefunden werden müssen. «Zum einen ist da der ökologische Aspekt. Also der Wunsch, das Gewässer und die Natur darum herum so natürlich wie möglich zu gestalten. Zum anderen ist der St.-Alban-Teich von Menschenhand gemacht und Teil der Stadtgeschichte.» Es wäre also falsch gewesen, ihm ein völlig anderes Gesicht zu geben.

Die Bauarbeiten begannen im März letzten Jahres und konnten bereits kurz vor Weihnachten abgeschlossen werden. Dass die Medien trotzdem erst heute Donnerstag zu einem Spaziergang entlang des Teichs eingeladen waren, hängt laut Jonas Lüscher, Projektleiter bei der Stadtgärtnerei, mit dem zu spät angelieferten Zaun aus Stahl zusammen.

Der «Quartierbalkon» mit der extrabreiten Holzbank. Im Hintergrund der Steg über den Teich. Foto: Pino Covino

Entlang des knapp 300 Meter langen Abschnitts haben Tiefbauamt und Stadtgärtnerei nicht nur kranke Bäume abgeholzt und neue gepflanzt, das Bachbett neu gestaltet und Schlupflöcher für allerlei Vögel in die Mauer auf der westlichen Seite eingelassen, auch an die Bedürfnisse der Menschen wurde gedacht. Immerhin stehen in Sichtweite vier sehr stattliche Blöcke mit ungefähr 930 Wohnungen. (Eigentlich sind es acht Blöcke. Die Häuser haben zwei Eingänge.)

Drei bauliche Elemente wurden verwirklicht: ein «Quartierbalkon», ein Steg und eine Sitztreppe. Der Balkon ist so angelegt, dass er über das Ufer des Teichs herausragt. Eine lange, doppelte Sitzbank lädt zum Verweilen ein. Der Steg entstand anstelle der alten Brücke, die praktisch am selben Ort war. Nur quert er den Teich in einem Winkel und nicht wie vorher in gerader Linie. Besonders interessant aber ist die Sitztreppe. Dank ihr haben Jung und Alt jetzt einen direkten Zugang zum Wasser. (Der andere Zugang zum Wasser ist in Brüglingen auf Boden der Gemeinde Münchenstein.)

Im Moment führt der Teich wenig Wasser. Die Begrünung, so heisst es, übernehme die Natur in «Eigendynamik». Foto: Markus Wüest

Die Stadtgärtnerei hat für die Sanierung dieses Teichabschnitts mit der Basler Firma Westpol Landschaftsarchitektur zusammengearbeitet. Gekostet hat die Sanierung rund zwei Millionen Franken. Es ist geplant, auch die anderen Abschnitte des Teichs auf Stadtboden nach und nach zu sanieren. Die Anfänge des Teichs gehen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Im Spätmittelalter war er elementar für die (Papier-)Mühlen im St.-Alban-Tal.

