Der FCB besiegt Florenz 2:1 – Diouf und Amdouni treffen – plötzlich ist der Final in Prag ganz nah Die Basler sorgen in Florenz für die nächste Sensation: Dank den Toren von Diouf und Amdouni dreht der FCB einen Rückstand und siegt mit 2:1. Tilman Pauls

Die Basler Spieler lassen sich nach dem Abpfiff von den mitgereisten Basler Fans feiern. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Besonders kreativ ist das nun wirklich nicht. Man hatte ja damit rechnen können, dass Arthur Cabral in einem der beiden Halbfinal-Spiele gegen seinen ehemaligen Verein ein Tor schiessen würde. Alleine schon aus dem Grund, damit dann wieder überall das Wort «ausgerechnet» in den Spielberichten auftaucht. Aber dass es so schnell geht…