Die Urzeit ist zurück – Dinoworld in Langenbruck Jurassic-Park-Feeling im obersten Baselbiet: Besucherinnen und Besucher fühlen sich um Jahrtausende zurückversetzt. Daniel Aenishänslin

… und gefressen werden. Foto: zvg

Sie mögen etwas Gruseliges an sich haben mit ihren scharfen Zähnen, ihren spitzen Klauen, einige auch mit ihrer schieren Grösse. Immerhin sind sie nicht echt, aber in Langenbruck in Originalgrösse zu bestaunen. 60 Exponate sind inzwischen in Langenbruck eingetroffen. Sie alle sind Teil der Wanderausstellung Dinoworld. Die Ausstellung ist an der Kreuzung Erikaweg und Kirchgasse zu sehen.

Die Dinos sind naturgetreu nachgebaut. «Das Einzige, was wir heutzutage nicht wissen ist, ist eigentlich die Farbe und ob sie Federn hatten oder nicht», hat Dinoworld-Veranstalter Roger Adolfsen gegenüber Telebasel erklärt. Körperbau und Aussehen hingegen seien bekannt. Alle Modelle seien unter wissenschaftlicher Anleitung hergestellt worden. Deshalb könne der Besucher ganz genaue Eindrücke mit nach Hause nehmen.

Tourismus-Präsident guter Dinge

Langenbruck Tourismus freut sich über die Besucher aus der Urzeit. «Wir haben Gäste hier, die Ferien oder vielleicht auch mal einen Tagesausflug machen. Sie kommen zum Rodeln, gehen in den Kletterpark, und dementsprechend ist es umso schöner, wenn wir noch ein Zusatzevent haben, bei dem man Dinosaurier ansehen kann», sagt Claudio Rossi, Präsident des Vereins Langenbruck Tourismus.

Um die 60 Exponate nach Langenbruck zu verfrachten, waren elf Lastwagen nötig. Neben den geliebten Riesenechsen können Mammut und Säbelzahntiger bestaunt werden. Aber auch unsere direkten Vorfahren kann man in Langenbruck bestaunen. Die Ausstellung wurde auch schon in Florenz, Wien, Budapest, Berlin, Leipzig oder Rom gezeigt.

Ein stolzes Mammut wartet in Langenbruck auf bewundernde Blicke. Foto: zvg

