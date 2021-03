Kulinarisches «Stundenhotel» – Dinieren im Hotelzimmer Ein Wirt aus dem Wiesental findet eine kreative Lösung, wie er wieder Gäste bewirten kann. Doch kaum begonnen, ist das Projekt schon wieder bedroht. Boris Burkhardt

Gastronom Mike Kiefer mit Gästen in einem der Hotelzimmer des Löwen, die er zum Essen hergerichtet hat. Foto: Boris Burkhardt

Bei guten Ideen ist es stets so, dass man sich hinterher fragt, warum nicht schon lange jemand darauf gekommen ist. Mike Kiefer, Besitzer des Hotel-Restaurants Löwen in Zell im Wiesental, kam die Idee beim Spaziergang mit dem Hund. Und sie geht so: Kunden während des Lockdown in den ungenutzten Hotelzimmern bewirten. Kurz vor der Fasnacht legte er die Idee den Behörden vor. Und innerhalb von vier Tagen hatte er die positive Rückmeldung vom Ordnungsamt der Stadt Zell, das sich mit dem Landratsamt Lörrach abgesprochen hatte.

Am Fasnachtssonntag und am Rosenmontag betrieb Kiefer seine Zimmer als «Stundenhotel», wie er selber sagt; nur gab es als Dienstleistung keine Liebe, sondern suuri Läberli, Wein und Wasser. Spätestens nach einer Stunde mussten die Gäste das Zimmer wieder verlassen. Kiefer hatte 15 seiner insgesamt 35 Zimmer zum Essen hergerichtet für maximal einen Haushalt und eine zusätzliche Person, die Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt – ganz gemäss der aktuellen Corona-Vorschriften in Baden-Württemberg. 70 Familien konnte er so an jedem der beiden Tage bewirten.