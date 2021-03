Leitartikel zur Corona-Politik – Dilettanten im Nebel Das Datendebakel um den elektronischen Impfausweis steht exemplarisch für das Scheitern der Beamten in der Pandemie. Das nährt die Wut der Bevölkerung auf die Politik. Meinung Marcel Rohr

Die Maske in der Hand, die Krise im Auge: Bundesrat Alain Berset im Januar in Bern. Foto: Christian Pfander

Für die Schweizer Politik war es die schwärzeste Woche seit Ausbruch der Corona-Krise vor über einem Jahr. Am Montag meldete Swissmedic die Zulassung des Impfstoffs von Johnson & Johnson. Dumm nur: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat gar keine Impfdosen bestellt von diesem Präparat, welches nur einmal gespritzt werden muss und vor allem bei Patienten über 65 Jahre sehr hohe Wirkung entfaltet. Das Vakzin wird in Zug verkauft, vor der Haustür also, doch Bundesbern setzt auf die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca, wo es zu massiven Lieferschwierigkeiten gekommen ist. Entsprechend gross war der Unmut in der Bevölkerung.