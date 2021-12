Meilenstein im Tourismus – Digitalisierung verleiht dem Check-in bei der Basler Hotellerie Flügel Das elektronische Logiernächtemanagement erleichtert und beschleunigt die Prozesse für alle Beteiligten deutlich. Dorothea Gängel

Das Check-in im Hotel erlebt eine Renaissance. Foto: Roland Schmid

Wer als Gast in einem Hotel eincheckt, muss einen Meldeschein ausfüllen. Was anschliessend mit den Daten passiert, das war in Basel bis Anfang Oktober ein aufwendiger, ineffizienter Prozess. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen müssen diese Daten von den Hotels an Ämter in drei verschiedenen Departementen – die Kantonspolizei, das Amt für Arbeit und Wirtschaft sowie das Amt für Statistik – sowie an Basel Tourismus geliefert werden. Ein mühsamer und umständlicher Prozess, der vor allem die Beherbergungsbetriebe viel Zeit kostete.

Kein Wunder also, dass Regierungsrat Kaspar Sutter das elektronische Logiernächtemanagement am Montag den Medien als Vorzeigeprojekt präsentierte. Zweieinhalb Jahre habe es gedauert, alle Prozesse neu zu strukturieren, zu vereinheitlichen und zu digitalisieren. Initiiert wurde das Projekt von Basel Tourismus, gekostet hat es 350’000 Franken. Im Rahmen des Förderinstruments Innotour wurde die Hälfte der Kosten vom Seco übernommen.