Plädoyer fürs Kochbuch - Digitalisierung in der Küche? Nein danke!

Kochbücher werden mit ein paar Spritzern schöner. Handys eher nicht. Foto: Urs Jaudas

Corona hat die Schweizerinnen und Schweizer an den Herd getrieben, sie kochen deutlich mehr als vor der Pandemie. Das hat kürzlich eine Studie der Universität St. Gallen ergeben.

42 Prozent halten sich dabei laut dieser Umfrage an Kochbücher – eine bemerkenswert grosse Minderheit also. Zwar haben die digitalen Kanäle während der Pandemie deutlicher zugelegt: Immer mehr schnetzeln die Zwiebeln wie im Youtube-Video, informieren sich in Blogs über das neueste Powerfood, suchen auf allerlei Rezepteplattformen nach originellen Möglichkeiten der Resteverwertung.