Sind Ihre Daten in Gefahr?

Sie sollten also bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten sehr vorsichtig sein, weil heute der Datendiebstahl zum Alltag gehört. Auch Internetfirmen wie Amazon, Google, Apple etc. sind gegen Angriffe nicht gefeit, wie das Beispiel vor ein paar Jahren im Fall Cambridge Analytica gezeigt hat, als Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern missbraucht wurden.

Stellen Sie sich einen ganz normalen Tag in Ihrem Leben vor: Sie wachen am Morgen auf, nehmen Ihr iPhone, lesen Ihre Mails, schauen anschliessend auf Facebook, was Ihre Freunde gepostet haben, und posten auch ein paar Insta­gram-Fotos des Wochenendes. Nun bestellen Sie noch Ihren Lieblingsartikel bei Amazon. In dieser ganzen Kette werden Daten herumgereicht, ausgewertet und benutzt. Die wenigsten Nutzer sind sich dessen bewusst, und die Gefahr, gehackt zu werden, steigt.

Die Hacker sind heute gut geschulte Kriminelle, die nicht mit dem Revolver herumlaufen, sondern in hoch technologisierten Büros sitzen und in T-Shirt und Turnschuhen nach Lücken suchen, um nicht nur Individuen, sondern auch Banken und Firmen zu ihrem Vorteil zu hacken. Ein klassisches Beispiel sind Mails, die man von bekannten Personen bekommt, deren Identität gestohlen wurde. Durch Öffnen des Anhangs wird der Computer des Opfers gesperrt. In einer Mitteilung wird das Opfer aufgefordert, Lösegeld auf ein Kryptokonto zu überweisen, damit der Computer entsperrt wird. Diese Erpressungsmethode heisst «Ransomware» und wird recht häufig angewandt. Oder wenn ein Angestellter der Buchhaltung in einer beliebigen Firma einen Anruf von einem Hacker erhält, der sich für einen Vorgesetzten ausgibt. Er bedrängt den Mitarbeiter, damit dieser in einer dringenden Angelegenheit vertrauliche Daten offenlegt. Dermassen eingeschüchtert, macht dies der Mitarbeiter, und schon ist der Schaden angerichtet.

Es gibt jedoch viele einfache Massnahmen, um sich vor Datendiebstahl zu schützen. Hier eine kurze Auswahl: Zuerst – und das tönt banal – schützen Sie den Zugang zu Ihrem Gerät mit einem sechsstelligen Code oder noch besser mit einer biometrischen Sperre. Beim Herunterladen von Apps oder anderen Anwendungen nehmen Sie diese nur von offiziellen Internetseiten der Hersteller. Aktivieren Sie die Option, mit der Sie Daten auf einem gestohlenen oder verlorenen Gerät aus der Ferne löschen können. Bewahren Sie keine Passwörter in Ihrer Mailbox auf, vertrauen Sie nur gesicherten Websites. Ändern Sie Ihre Passwörter regelmässig, und öffnen Sie keine E-Mails, die im Spam-Ordner gelandet sind oder die Sie grundsätzlich nicht kennen. Im Zweifelsfall nie öffnen, sondern löschen. Also: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste – denken Sie daran beim Benutzen Ihrer digitalen Geräte!