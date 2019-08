Runde Konkurrenz für die Apple Watch

Als eine der wichtigsten Neuerungen der neuen Uhren nennt Fossil verbesserte Kompatibilität mit dem iPhone. So soll es möglich werden, Anrufe vom iPhone auf der Fossil-Uhr entgegenzunehmen. Ein Novum für Uhren mit Wear OS. Die Funktion sei allerdings nicht zum Start bereit und würde per Update nachgereicht.

Unabhängigkeit statt Kooperation

Das zeigt eines der grossen Dilemmas aller Uhren-Hersteller, die nicht Apple heissen. Sie tun sich schwer, in Verbindung mit dem iPhone dieselben Funktionen zu bieten, die sie mit Android-Handys anbieten können.

Apple im Gegenzug scheint nicht daran interessiert zu sein, die eigene Uhr auch für Android-Smartphones zu öffnen. Stattdessen soll die eigene Uhr längerfristig so eigenständig werden, dass es keine Rolle mehr spielt, was für ein Handy man daneben noch hat.

Googles geheime Übernahme

Mit Spannung wird bereits erwartet, was Google selbst plant. Der Konzern hat Anfang Jahr für 40 Millionen von Fossil eine unbekannte Technologie und das dazugehörige Team erworben. Denkbar wäre, dass es sich um eine Fitness-Sensor-Funktion handelt, die von Misfit, einem von Fossil aufgekauften Fitnessspezialisten, entwickelt wurde.

Doch unabhängig davon, was Google da genau gekauft hat, befeuerte die Meldung Gerüchte um eine Pixel-Smartwatch. Mit den Pixel-Smartphones hat Google bereits gezeigt, dass der Konzern nicht länger nur auf Partner angewiesen sein will. Eine eigene Smartwatch wäre da ein nächster Schritt.

Jeweils Ende September oder Anfang Oktober zeigte Google in den letzten Jahren neue Geräte. Vielleicht wissen wir in zwei Monaten ja schon mehr, was die Uhren-Pläne des Techgiganten angeht.

Noch immer nicht viel mehr weiss man darüber, was die Schweizer Swatch Gruppe plant. Eine für Ende 2018 in der NZZ versprochene «Internet-Uhr, die nicht so schnell schlapp macht» und ein eigens dafür entwickeltes Betriebssystem lassen weiter auf sich warten.