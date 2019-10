Microsoft bandelt mit Android an

Das bedeutet im Umkehrschluss unzweifelhaft, dass Windows in Zukunft an Bedeutung verliert. Das hat auch der Chef des Unternehmens bestätigt: «Das Betriebssystem ist nicht mehr die wichtigste Ebene für uns», sagte Satya Nadella in einem Interview mit dem Magazin «Wired». Wichtig seien für das Unternehmen die Apps und das Benutzererlebnis.

Ein Fuss in der Tür

Während Windows in der Prioritätenliste nach hinten rutscht, will Nadella den Microsoft Graph vorantreiben. Das ist eine Sammlung von Programmierschnittstellen, die es seit 2015 gibt und mit denen Microsoft es Entwicklern erleichtern will, ihre Apps und Anwendungen mit den Produkten des Konzerns zu verzahnen. Ob Excel oder Onedrive, Outlook oder Teams, Excel, das Planungswerkzeug Bookings oder der Verzeichnisdienst Active Directory – die Dritthersteller sollen in der Lage sein, Ressourcen aus Microsofts Cloud zu verwenden. Das soll auch die Möglichkeiten der Nutzer erweitern, geräteübergreifend zu arbeiten.

Wenn es nach Nadella geht, soll der Graph auch im Android-Betriebssystem verankert werden. Man kann die Ankündigung von Microsofts erstem Android-Gerät auch so verstehen, dass Nadella – ein entsprechendes Entgegenkommen von Google vorausgesetzt – durchaus gewillt ist, sein Engagement für diese Plattform zu vergrössern. Denn auch wenn Google, genauso wie Apple, ein grosser Rivale ist, so war Microsoft immer zur Zusammenarbeit bereit, wenn es der Verbreitung der eigenen Produkte gedient hat.